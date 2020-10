Τα «Χρόνια Πολλά» του Ολυμπιακού στον Χάρισον (pic)

Σήμερα είναι μέρα γιορτής για τον Άαρον Χάρισον καθώς «κλείνει» τα 26 του έτη.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός ο οποίος προετοιμάζεται για το ματς με την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ (30/10, 21:00) έστειλε τις δικές του ευχές στον Αμερικανό γκαρντ της ομάδας μέσω των social media.

«Χρόνια Πολλά, Άαρον. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ατέλειωτη ευτυχία», έγραψε χαρακτηριστικά η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ.

🥳🎂🎁 Χρόνια πολλά @AaronICE2 !!! On your birthday we wish you success and endless happiness!!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/g6nqPLsxzH

