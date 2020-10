Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, όπως μεταδίδει το AFP.

#BREAKING Bulgarian PM Boiko Borisov says he has tested positive for Covid-19 pic.twitter.com/qaodMOtLni

