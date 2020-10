Στα 71 του χρόνια ο Μπρους Σπρίνγκστιν παραμένει το (Μεγάλο) Αφεντικό της ροκ. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τον ήχο τού «Boss», αλλά με τη στάση ζωής του. Από τα πρώτα του βήματα στάθηκε δίπλα στην αμερικανική εργατική τάξη – ποιος μπορεί να ξεχάσει τα «Darkness on the Edge of Town» ή «Born in the USA» -, τον έχουν χαρακτηρίσει ως τον «ποιητή του rock ‘n’ roll», ενώ οι στίχοι του διακρίνονται για την «κινηματογραφικότητά» τους. Στίχοι που διερευνούν συχνά προσωπικά ζητήματα όπως η ατομική αφοσίωση, η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση.

Η θεματολογία του «αφεντικού»

Τα θέματα του «Boss» περιλαμβάνουν κοινωνικά και πολιτικά σχόλια τα οποία έχουν τις ρίζες τους στoν αγώνα που έδωσε η οικογένειά του. Ο Μπρους Φρέντερικ Τζόζεφ Σπρίνγκστιν γεννήθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Monmouth, στο Λονγκ Μπραντς του Νιου Τζέρσεϊ στις 23 Σεπτεμβρίου 1949, είναι ολλανδικής, ιρλανδικής και ιταλικής καταγωγής και τα παιδικά του χρόνια δεν ήταν και τα καλύτερα δυνατά.

Εφέτος, συγκεκριμένα σήμερα 23 Οκτωβρίου, όλος ο κόσμος υποδέχεται το 20ό στούντιο άλμπουμ της 47χρονης διαδρομής του που ξεκίνησε το 1973 με το «Greetings from Asbury Park, N.J.». Το «Letter To You» περιλαμβάνει δώδεκα τραγούδια του μουσικού, ερμηνευτή και συνθέτη, ηχογραφήθηκε στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσεϊ και είναι η πρώτη του δουλειά με τη συμμετοχή της Ε Street Band μετά το «High Hopes» (2014) και των live εμφανίσεών τους το 2016 («The River Tour») που υπήρξαν η πιο κερδοφόρα περιοδεία της χρονιάς παγκοσμίως.

«Γράμμα σε σένα»

«Αγαπώ τη συναισθηματική φύση του άλμπουμ αυτού» σημειώνει ο Μπρους Σπρίνγκστιν και συνεχίζει: «Αγαπώ τον ήχο της E Street Band που παίζει τελείως live στο studio, με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ. Ηχογραφήσαμε τον δίσκο μέσα σε λιγότερες από πέντε ημέρες και τελικά είναι μία από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα ποτέ».

To άλμπουμ περιλαμβάνει εννέα τραγούδια γραμμένα πρόσφατα από τον καλλιτέχνη, καθώς και νέες ηχογραφήσεις από τρεις θρυλικές συνθέσεις από τις αρχές των 70s. Τι είναι λοιπόν το «Letter To You»; Ενα γράμμα προς κάθε θαυμαστή του «Boss»;

Οπως διαπιστώσαμε κατά την πρώτη ακρόασή του, πρόκειται ουσιαστικά για μια επιστολή προς τον ίδιο τον εαυτό του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια δουλειά λύτρωσης, ένας δίσκος ψυχοθεραπείας όπου οι περισσότεροι από εμάς θα βρούμε στοιχεία που μας αφορούν.

Eπιστροφή στον κλασικό ήχο

Οσον αφορά το μουσικό του ύφος, ο Μπρους Σπρίνγκστιν επιστρέφει στον κλασικό ήχο της εποχής τού «Born to Run» (1975). Αλλωστε, τα «Janey Needs a Shooter», «If I Was the Priest» και «Song for Orphans» προέρχονται από τις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Ο Σπρίνγκστιν έγραψε τα περισσότερα κομμάτια τον Απρίλιο του 2019 με μια κιθάρα – του την είχε χαρίσει ένας θαυμαστής του μετά το τέλος μιας συναυλίας – τριγυρίζοντας σε όλους τους χώρους του σπιτιού του έπειτα από μια μακρά περίοδο δημιουργικής «ξηρασίας». Ηχογραφήθηκε στο στούντιο που διατηρεί στην κατοικία του, με τη λογική της live ηχογράφησης. «Ολα τα τραγούδια από το άλμπουμ βγήκαν εκεί ίσως σε λιγότερο από 10 ημέρες» δήλωσε σχετικά. «Περπατούσα σε διαφορετικά δωμάτια του σπιτιού και έγραφα ένα τραγούδι κάθε μέρα. Εγραψα ένα τραγούδι στην κρεβατοκάμαρα. Εγραψα ένα τραγούδι στο μπαρ μας. Εγραψα ένα τραγούδι στο σαλόνι».

Ο δρόμος της απώλειας

Το «Letter to You» επηρεάστηκε έντονα από την απώλεια των μελών της E Street Band Κλάρενς Κλίμονς και Ντάνι Φεντερίτσι πριν από μερικά χρόνια, καθώς και του Τζορτζ Θέις, τραγουδιστή του πρώτου συγκροτήματος του. Για αυτό και το αποτέλεσμα μάς οδηγεί σε ένα από τα πιο προσωπικά άλμπουμ του τραγουδιστή-τραγουδοποιού, με τα κομμάτια να επικεντρώνονται στο θέμα των πνευματικών δεσμών: μεταξύ φίλων, μελών της κοινότητας, του παρελθόντος και του μέλλοντος, των ζωντανών και των νεκρών.

To «Ghosts», για παράδειγμα, μιλάει για την ομορφιά και τη χαρά τού να είσαι μέλος ενός συγκροτήματος αλλά και για τον πόνο που νιώθεις όταν χάνεις κάποιον από κάποια αρρώστια ή από γηρατειά.

Eνα από τα πιο αυτοβιογραφικά τραγούδια

Στο ελεγειακό «Last Man Standing» ο Μπρους Σπρίνγκστιν μάς γυρίζει πολλά χρόνια πίσω (στο 1964 και στο τότε συγκρότημά του, τους Castiles, και στον Τζορτζ Θέις), καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο αυτοβιογραφικά τραγούδια του. Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και τα «One Minute You’re Here» και «I’ll See You In My Dreams». «Η απώλεια του Κλάρενς και του Ντάνι εξακολουθεί να αντηχεί κάθε μέρα στη ζωή μου» λέει ο Σπρίνγκστιν και συμπληρώνει: «Δεν το πιστεύω ακόμα. Θέλω να πω, δεν θα δω ξανά τον Κλάρενς; Αυτό δεν μπορεί να είναι δυνατόν! Ζω με τους νεκρούς κάθε μέρα σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Είτε είναι ο πατέρας μου είτε ο Κλάρενς ή ο Ντάνι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι περπατούν δίπλα σου. Το πνεύμα τους, η ενέργειά τους, η ηχώ τους συνεχίζει να αντηχεί στον φυσικό κόσμο… Ενα όμορφο κομμάτι της ζωής είναι αυτό που μας αφήνουν οι νεκροί».

Τι είναι το «Letter To You»;

Το «Letter To You» δεν είναι ένα πολιτικό άλμπουμ ή ένα άλμπουμ-καταπέλτης κατά του προέδρου των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι κυκλοφορεί κοντά στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. «Αυτό θα ήταν το πιο βαρετό άλμπουμ στον κόσμο» σημειώνει ο Μπρους Σπρίνγκστιν. Το τραγούδι που φαίνεται να σχολιάζει την εποχή Τραμπ είναι το «Rainmaker». Σε αυτό ένας τσαρλατάνος βροχοποιός υπόσχεται ότι θα φέρει βροχή στους πληγέντες από την ξηρασία αγρότες. Η μόνη πραγματική αναφορά του άλμπουμ στα τρέχοντα γεγονότα γίνεται σε μια γραμμή, σε έναν στίχο. Ενας «εγκληματικός κλόουν έχει κλέψει τον θρόνο» σε ένα τραγούδι που υπερβαίνει την πολιτική, στον σαρωτικό ύμνο «House of a Thousand Guitars».

«Αφεντικό» εναντίον Τραμπ

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν δεν χρειαζόταν μάλλον να κάνει έναν πολιτικό δίσκο εφόσον δεν είναι λίγες οι φορές που ως απλός πολίτης έχει επιτεθεί στον Ντόναλντ Τραμπ και στην πολιτική του. «Αν θέλουμε να έχουμε την Αμερική που οραματιζόμαστε, θα χρειαστούν κάποιες πολύ σοβαρές συστημικές αλλαγές που κινούνται προς τα αριστερά» έχει σημειώσει προσφάτως.

«Ψήφος εμπιστοσύνης» στον Μπάιντεν

«Νομίζω ότι αν πάμε με τον Τζο Μπάιντεν θα μας βοηθήσει πολύ. Η χώρα μας ως το λαμπρό φως της Δημοκρατίας έχει απορριφθεί από τη νυν κυβέρνηση. Εγκαταλείψαμε φίλους, γίναμε φίλοι με δικτάτορες και αρνηθήκαμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για το κλίμα». Δεν έχει διστάσει να αποκαλέσει τον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ «ηλίθιο», να τον χαρακτηρίσει «καταστροφή για τη Δημοκρατία» και να τον κατηγορήσει ότι δεν ξέρει τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός. Οσο για το Black Lives Matter, έχει ανακαλύψει αλήθειες που δεν είχε συνειδητοποιήσει σε όλη τους την έκταση: «Η λευκή υπεροχή και το λευκό προνόμιο έχουν πολύ βαθύτερες ρίζες από ό,τι πίστευα. Οι τελευταίες ρατσιστικές δολοφονίες μού άνοιξαν τα μάτια. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πραγματικότητα μια μετα-φυλετική κοινωνία».

Ενα τέλος ή μια νέα αρχή;

Η γεύση που σου αφήνει το «Letter To You» είναι αυτή του τέλους. Δείχνει σαν να είναι ο τελευταίος δίσκος του «Boss» με την Ε Street Band. Μετά από 20 Grammys, 1 Οσκαρ, 2 Χρυσές Σφαίρες, 1 Tony, ένα Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας και έπειτα από την ένταξή του στο Rock and Roll Hall of Fame και από πωλήσεις που πιθανόν πλησιάζουν παγκοσμίως τα 200.000.000 αντίτυπα μπορεί να κάνει αυτό που θέλει – άλμπουμ περισσότερο προσωπικά αλλά γεμάτα δύναμη όπως το «Letter To You».

Σήμερα η πρεμιέρα

Την ίδια στιγμή, ένα ομότιτλο με το άλμπουμ ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Τομ Ζίμνι θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην Apple TV+ στις 23 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα δηλαδή της κυκλοφορίας του δίσκου. Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο του Σπρίνγκστιν, το «Bruce Springsteen’s Letter to You» περιλαμβάνει εμφανίσεις από την E Street Band, πλάνα από το στούντιο και αρχειακό υλικό που δεν έχει έρθει ποτέ στο φως της δημοσιότητας, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ ο 71χρονος ρόκερ μοιράζεται τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για το άλμπουμ. Σαν μια οπτικοποιημένη επιστολή στους εκατομμύρια θαυμαστές του ανά τον κόσμο.