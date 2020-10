Oruc Reis : Aντι Navtex η ελληνική απάντηση στην νέα παράνομη τουρκική Navtex

Με αντι navtex απαντά η Αθήνα στην αντίστοιχη τουρκική για έρευνες του Oruc Reis σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελλόριζο.

Η ελληνική Navtex τονίζει ότι η τουρκική Navtex αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» και είναι «παράνομη» διότι η περιοχή που εκτείνεται «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Στην ελληνική Navtex υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Ακολουθεί η ελληνική Navtex:

ZCZC HA05

212200 UTC OCT 20 IRAKLEIO STATION NAVWARN 618/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA17-1314/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA17-1314/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 272059 UTC OCT 20.

Παρατείνεται μέχρι 27 Οκτωβρίου η παρουσία του Oruc Reis στην περιοχή

Υπενθυμίζεται ότι με νέα Navtex η Τουρκία επεκτείνει έως 27 Οκτωβρίου την ήδη υπάρχουσα, που λήγει σήμερα. Ειδικότερα, αυτή τη φορά δεσμεύονται περιοχές ανοιχτά από το Φαληράκι και τη Λίνδο και στην οριογραμμή της συμφωνίας για ΑΟΖ με την Αίγυπτο (28ος μεσημβρινός).

Δείτε την παράνομη Navtex





Παράλληλα, με ακόμα μια Navtex αξιώνει την αποστρατιωτικοποίηση των Ψαρών.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η Τουρκία είχε προχωρήσει στην έκδοση τριών διαδοχικών Navtex, με τις οποίες επικαλείται το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης της Λήμνου και του Αη Στράτη, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης.

Την παράταση της υπάρχουσας Navtex είναι προαναγγείλει η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak από το πρωί της Τετάρτης.

«Το πλοίο πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και 10 ημέρες. Αναμένεται ότι η περίοδος Navtex, η οποία λήγει από αύριο, θα παραταθεί και οι ερευνητικές δραστηριότητες σε αυτήν την περιοχή θα συνεχιστούν» ανέφερε το δημοσίευμα το οποίο εν τέλει επιβεβαιώθηκε.

Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση, έχουν γίνει έρευνες σε έκταση 4.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και στόχος είναι σχεδόν να τετραπλασιαστούν, να φτάσουν δηλαδή τα 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Κλιμακώνει τις προκλήσεις

Η Αγκυρα, φαίνεται αποφασισμένη να τραβήξει στα άκρα το σκοινί, στήνοντας ένα εκρηκτικό σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της πάγιας στρατηγικής της να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, επιταχύνοντας και κλιμακώνοντας τις προκλήσεις προσπαθεί να παρασύρει την ελληνική πλευρά σε στρατιωτικοποίηση της έντασης. Ενδεικτικό είναι ότι τα προηγούμενα 24ωρα το Oruc Reis «έσπασε το όριο των 12 ναυτικών μιλίων από τις ελληνικές ακτές, αμφισβητώντας στην πράξη το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια.

Δείτε live την πορεία του Oruc Reis

Σε πλήρη ετοιμότητα η Αθήνα

Η Αθήνα αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τα τεκταινόμενα, ούσα ωστόσο έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό παρακολουθεί στενά το Oruc Reis.

«Η Αθήνα μετατρέπει την διπλωματία στο δικό της όπλο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός από τη Λευκωσία όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Σίσι, στο πλαίσιο της τριμερούς συνόδου κορυφής. «Ζητά από τα ευρωπαϊκά κράτη να μην πωλούν πλέον στρατιωτικό υλικό στην Τουρκία» τόνισε. «Δεν γίνεται η πλευρά της ειρήνης να προμηθεύει σφαίρες οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν απέναντι σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η ελληνική πλευρά κινείται μεθοδικά και με στοχευμένες κινήσεις ενεργοποιεί τα ανακλαστικά της Ευρώπης, εκθέτοντας την αδιαλλαξία και την εχθρότητα της Τουρκίας απέναντι σε δύο κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Ελλάδα και Κύπρος.

Την ίδια ώρα και η κοινή διακήρυξη που εξέδωσαν Ελλάδα – Κύπρος – Αίγυπτος στέλνει σαφές μήνυμα στην Τουρκία: «Καταδικάζουμε έντονα τις παράνομες γεωτρητικές και σεισμικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στην ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα της Κύπρου, σε θαλάσσιες ζώνες που έχουν ήδη οριοθετηθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου με τη Συμφωνία Οριοθέτησης το 2003.

Περαιτέρω, καταδικάζουμε επίσης τις συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου και θαλάσσιου χώρου κυριαρχίας στο Αιγαίο και τις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας σε περιοχές που εμπίπτουν εντός της υφαλοκρηπίδας της Ελλάδας, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Τονίσαμε τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε κράτους και των θαλάσσιων ζωνών του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και, όπως προνοεί η Συνθήκη των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, και καλέσαμε την Τουρκία να απόσχει μόνιμα από τέτοιες ενέργειες στο μέλλον, βοηθώντας έτσι στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για ένα διάλογο που δεν μπορεί να διεξαχθεί σε ένα επιθετικό κλίμα ή κάτω από απειλές για χρήση βίας», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην διακήρυξη της Λευκωσίας.

Διπλωματία η απάντηση

Ο Πρωθυπουργός κινείται μεθοδικά, δημιουργεί συμμαχίες και επενδύει στα τριμερή σχήματα, καθώς δίδεται επίσης εξέχουσα σημασία και στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Ο κ. Μητσοτάκης με στοχευμένες κινήσεις ενεργοποιεί τα ανακλαστικά της Ευρώπης, εκθέτοντας την αδιαλλαξία και την εχθρότητα της Τουρκίας απέναντι σε δύο κράτη μέλη της Ε.Ε., όπως η Ελλάδα και Κύπρος.