«Είχα αποφασίσει να κάνω τα πάντα για να έρθω στην Ελλάδα»

«Αγαπούσα την Ελλάδα από τότε που ήμουν παιδί. Η αρχαία ελληνική μυθολογία, τα αξιοθέατα, η θάλασσα – είναι τόσο απίστευτο να τα βιώνεις». Η Amy Dugan είναι 25 ετών και έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Ελλάδα, εν μέσω πανδημίας, για να σπουδάσει. Και ποιο είναι καλύτερο παράδειγμα για την ανάγκη εξωστρέφειας των ελληνικών ΑΕΙ, αν όχι η αγάπη που εκφράζουν για τη χώρα μας νέοι άνθρωποι από όλον τον κόσμο;

«Είναι δύσκολο να βρω τις λέξεις για να περιγράψω τα συναισθήματα που μου έδωσε η Ελλάδα μέχρι στιγμής, ξεκινώντας από τη στιγμή που έλαβα τα καλά νέα για την απόκτηση της υποτροφίας μου μέχρι τη στιγμή που έφτασα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» λέει η 22χρονη Elisabeta Mosho από την Αλβανία. «Η καρδιά μου είναι γεμάτη ευτυχία και χαρά! Η πραγματοποίηση ενός πολυετούς ονείρου σε μια απροσδόκητη στιγμή ήταν και παραμένει σαν όνειρο για μένα» συνεχίζει.

«Εγώ ένιωθα ότι ήμουν στη χώρα καταγωγής μου, οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ συνεργάσιμοι και όλοι τους πολύ φιλικοί» λέει ο 22χρονος Taki Mina από την Αίγυπτο. «Ολοι βοηθούν χωρίς όρους. Η Ελλάδα είναι μια πραγματικά πολύ όμορφη χώρα».

«Το Πανεπιστήμιο είναι υπέροχο»

Η ομάδα φοιτητών και φοιτητριών έφτασε στη χώρα μας την περασμένη εβδομάδα για να παρακολουθήσει το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα στις Κλασικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι αντιδράσεις των μελών της, δημιουργούσαν το αυτονόητο ερώτημα: «Γιατί αργήσαμε τόσο καιρό;».

Ηδη και άλλα πανεπιστήμια κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρώτο εξ αυτών να οργανώνει ήδη προπτυχιακά προγράμματα στα αγγλικά και «θερινά σχολεία». Και η «πόρτα», μετά από σειρά ετών, άνοιξε!

«Επισκέφθηκα την Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια και ενθουσιάστηκα. Δεν έβλεπα την ώρα να επιστρέψω για να ζήσω εδώ ακόμη περισσότερα» λέει η Amy. «Η Ελλάδα έχει πολλά να προσφέρει και οι εμπειρίες που έχω μέχρι στιγμής εδώ και λίγες εβδομάδες ήταν ανεκτίμητες. Νιώθω πολύ τυχερή που βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή». Και η πανδημία; Για την ίδια δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας. «Σίγουρα υπήρξαν πολλές δυσκολίες να φτάσω εδώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά είχα αποφασίσει να κάνω τα πάντα για να έρθω και να ξεκινήσω αυτό το πρόγραμμα».

Τα μαθήματα λοιπόν ξεκίνησαν. Διά ζώσης, αλλά με όλες τις προφυλάξεις. «Το μόνο που ξέρω είναι ότι τα μαθήματα ήταν απίστευτα μέχρι τώρα και έχω μάθει τόσο πολλά από τους καθηγητές μου σε λίγες μόνο τάξεις που έχω παρακολουθήσει» συνεχίζει η Amy. «Είμαι βέβαιη ότι τα επόμενα εξάμηνα θα είναι εξίσου απίστευτα. Το Πανεπιστήμιο της Ελλάδας είναι υπέροχο». Και όταν γυρίσει πίσω; «Θα πρότεινα απολύτως το πανεπιστήμιο στους φίλους μου και σε όποιον θέλει να σπουδάσει σε ένα τόσο εκπληκτικό περιβάλλον, το οποίο και έρχεται σε αντίθεση με οτιδήποτε άλλο έχω ζήσει στο παρελθόν» καταλήγει η ίδια.

Οι 28 πρώτοι φοιτητές

To νέο πρόγραμμα «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece», όπως λέει στο «Βήμα» η κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών Ελένη Καραμαλέγκου, αναφέρεται στην ελληνική αρχαιότητα (Αρχαιολογία – Ιστορία – Λογοτεχνία της Αρχαίας Ελλάδας) και η διάρκειά του είναι τέσσερα έτη (8 ακαδημαϊκά εξάμηνα), δίνει 248 «Μονάδες ECTS» (ακαδημαϊκές μονάδες), ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται σε 6.000 ευρώ ετησίως. Ο αριθμός των πρώτων φοιτητών και φοιτητριών του είναι 28, από ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα, Αίγυπτο, Μαρόκο, Αλβανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Παλαιστίνη, Ελ Σαλβαδόρ, Κένυα.

Η κυρία Καραμαλέγκου αναφέρει ότι το πρόγραμμα που συνδυάζει τις επιστήμες της Αρχαιολογίας, της Αρχαίας Ιστορίας και της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, περιλαμβάνει μαθήματα καθαρά επιστημονικά, αλλά και μαθήματα σε αρχαιολογικούς και ευρύτερα πολιτιστικούς χώρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στον ιδανικό τόπο σπουδών δηλαδή. Δίπλα σε μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας, όπως ο Παρθενώνας, οι Δελφοί, η Ολυμπία.

Παράλληλα με τις κύριες σπουδές των φοιτητών και φοιτητριών του όμως, προσφέρεται δωρεάν στους φοιτητές η εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας με μαθήματα στο περίφημο «Διδασκαλείο» της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Ιδρύματος. Η κυρία Καραμαλέγκου έχει κάνει όλη τη «σκληρή» δουλειά για το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και λέει ότι ξεκίνησε «μετά από σοβαρή και συστηματική προετοιμασία τριών τουλάχιστον ετών».

Δίπλα της ο Γεώργιος Βαβουρανάκης, αναπληρωτής καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ο οποίος δηλώνει το αυτονόητο: «Η Ελλάδα διαθέτει προφανές συγκριτικό πλεονέκτημα στη διδασκαλία της Αρχαιολογίας λόγω του πλούτου και της παγκόσμιας σημασίας των αρχαιοτήτων της».

Μειώνεται ο αριθμός των καταλήψεων στα σχολεία

Μειώθηκε αισθητά την περασμένη εβδομάδα ο αριθμός των καταλήψεων στα σχολεία της χώρας, σε Πειραιά, Πελοπόννησο, Ηπειρο, Στερεά Ελλάδα, Αρτα, Ιωάννινα, με εστίες να παραμένουν σε κεντρικές περιοχές όπως η Αττική. Η σχολική χρονιά έτσι, μοιάζει να ξεκινά πλέον, με μόνο πρόβλημα την πανδημία και την ανησυχία για την εξάπλωσή της. Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες ότι ως τις 6 Οκτωβρίου έχει ανασταλεί η λειτουργία 14 σχολικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τμήματα έχουν κλείσει σε 14.000 σχολεία πανελλαδικά. Μέχρι την Παρασκευή, 147 τμήματα ήταν κλειστά από κρούσματα του κορωνοϊού. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει διασπορά του ιού εντός των σχολικών μονάδων.

«Θεέ μου, πόσο τυχερός είμαι!»

«Εγώ είχα ανάμεικτα συναισθήματα για την Ελλάδα κατά την άφιξή μου» δηλώνει από την πλευρά της η 20χρονη Naima Alshamsi από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «Ανησυχούσα ότι δεν θα καταλάβαινα τους ανθρώπους και τον τρόπο ζωής τους. Ημουν ενθουσιασμένη και όμως ένιωθα λίγο φόβο. Ενιωσα χαρούμενη που οι ντόπιοι με τους οποίους αλληλοεπέδρασα ήταν πολύ ευγενικοί και προσεκτικοί» συνεχίζει. Η ίδια δεν ανησυχεί για την πανδημία γιατί ένιωσε ότι οι κανόνες ασφαλείας τηρούνται ευλαβικά. «Η πρώτη μου σκέψη για το πανεπιστήμιο ήταν καθαρή έκπληξη για το πόσο μεγάλο είναι. Εμεινα έκπληκτη από το κτίριο του κεντρικού πανεπιστημίου, ένα όμορφο κτίριο με ιστορικά χαρακτηριστικά» καταλήγει.

«Νιώθω μεγάλο δέος που θα μελετήσω σε ένα μέρος που ιδρύθηκε πριν από παραπάνω από εκατόν ογδόντα χρόνια και πολλοί από τους προέδρους, τους υπουργούς και άλλους έχουν αποφοιτήσει από αυτό – μάλιστα κάποιοι από αυτούς έλαβαν το βραβείο Νομπέλ» λέει ο Taki Mina. «Επίσης, κοιτάζοντας τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου του πανεπιστημίου νιώθω την υπερηφάνεια που σε κάνει να πεις “Θεέ μου, πόσο τυχερός νιώθω που είμαι ένας από τους μαθητές αυτού του υπέροχου τόπου»».