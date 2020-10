Δημοσκόπηση : Μέρος αναποφάσιστων πιθανά να ψηφίζει Μπάιντεν

Rep. Debbie Wasserman Schultz (D-FL) looks on while wearing a Biden-themed face mask, as U.S. Democratic presidential candidate Joe Biden delivers remarks during a voter mobilization event, at Miramar Regional Park in Miramar, Florida, U.S., October 13, 2020. REUTERS/Tom Brenner

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε τη στήριξη ψηφοφόρων της τελευταίας στιγμής καταφέρνοντας μια σοκαριστική εκλογική νίκη. Αλλά αυτοί οι ψηφοφόροι είναι απίθανο να τον σώσουν και πάλι, σύμφωνα με τη νεότερη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos. Ενώ απομένουν λιγότερες από τρεις εβδομάδες έως τις κάλπες της 3ης Νοεμβρίου και ο Ρεπουμπλικάνος Τραμπ υπολείπεται του Δημοκρατικού αντιπάλου του, του Τζο Μπάιντεν, πανεθνικά και στις κρίσιμες πολιτείες, η ομάδα της προεκλογικής του εκστρατείας βασίζεται σε αύξηση των ψήφων της τελευταίας στιγμής προκειμένου να αντιστραφεί η τάση και ο νυν πρόεδρος να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία. Ωστόσο η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που διενεργήθηκε στις 9-13 Οκτωβρίου έδειξε ότι φέτος υπάρχουν πολλοί λιγότεροι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι και είναι εξίσου πιθανόν να επιλέξουν τον Μπάιντεν όσο και τον Τραμπ. Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι ο Μπάιντεν διατηρεί προβάδισμα 10 ποσοστιαίων μονάδων πανεθνικά, με πιο οριακό περιθώριο στις κρίσιμες πολιτείες που θα βοηθήσουν να κριθούν και οι εκλογές. «Ο υποψήφιος που είναι δεύτερος – ο Τραμπ – χρειάζεται να κερδίσει αναποφάσιστους με δυσανάλογο ρυθμό για να καλύψει τη διαφορά. Άρα, εάν δεν συμβεί αυτό, δεν μειώνει πραγματικά το προβάδισμα του Μπάιντεν», δήλωσε ο Κάιλ Κόντικ, στο Center for Politics στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Μια εξέλιξη που επιτείνει την πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Τραμπ είναι η συμμετοχή ρεκόρ των εκλογέων στη διαδικασία πρόωρης ψηφοφορίας: οι πολίτες στη Τζόρτζια και το Τέξας σχηματίζουν ουρές για να ψηφίσουν με ρυθμό που ξεπερνά κατά πολύ τα ποσοστά του 2016 –όλο και περισσότεροι θέλουν να αποφύγουν τον συνωστισμό κατά την ημέρα των εκλογών λόγω της πανδημίας του κοροναϊού. Σχεδόν 15 εκατ. Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει, σύμφωνα με το U.S. Elections Project στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Ο αντίστοιχος αριθμός όσων είχαν ψηφίσει έως τις 16 Οκτωβρίου στις εκλογές του 2016 ήταν περίπου 1,4 εκατ. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν ότι περισσότεροι ψηφοφόροι έχουν καταλήξει στην επιλογή τους, γεγονός που μειώνει τις πιθανότητες για μεγάλη μετατόπιση ψηφοφόρων την τελευταία στιγμή. Η πανεθνική δημοσκόπηση Reuters/Ipsos έδειξε ότι μόνο το 8% των πιθανών ψηφοφόρων φαίνεται να είναι αναποφάσιστοι, δηλώνοντας είτε ότι δεν γνωρίζουν ποιον να υποστηρίξουν είτε ότι σκέπτονται να ψηφίσουν τον υποψήφιο τρίτου κόμματος. Πριν από τέσσερα χρόνια σε αυτή τη φάση της προεκλογικής εκστρατείας, υπερδιπλάσιοι άνθρωποι αμφιταλαντεύονταν αντίστοιχα μεταξύ του Τραμπ και της Δημοκρατικής υποψήφιας Χίλαρι Κλίντον. Μεταξύ εκείνων των υποψηφίων που αποφάσισαν την τελευταία εβδομάδα της εκστρατείας του 2016, το 55% επέλεξε τον Τραμπ και το 36% την Κλίντον, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos μεταξύ των ψηφοφόρων την ημέρα των εκλογών. Αυτοί αποδείχθηκαν κρίσιμοι για την επιτυχία του Τραμπ: η πλειοψηφία όσων αποφάσισαν την τελευταία στιγμή στις κρίσιμες πολιτείες της Φλόριντα, του Μίσιγκαν και της Πενσιλβάνια στήριξαν τον Τραμπ έναντι της Κλίντον εκείνη τη χρονιά, επηρεάζοντας καθοριστικά εκείνες τις αμφίρροπες μάχες υπέρ του τη βραδιά των εκλογών. Ο Τραμπ κέρδισε το Μίσιγκαν και την Πενσιλβάνια με λιγότερο από 1 ποσοστιαία μονάδα και κέρδισε τη Φλόριντα με λιγότερο από 2 μονάδες. Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που υπάρχουν αναφορικά με τις εκλογές του 2020 είναι εάν θα επαναληφθεί το άλμα που καταγράφηκε στη στήριξη της τελευταίας στιγμής προς τον Τραμπ. Η νέα δημοσκόπηση Reuters/Ipsos αφήνει να εννοηθεί ότι αυτό είναι μάλλον απίθανο να συμβεί –όταν αναγκαστούν να επιλέξουν, οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι μοιράζονται εξίσου μεταξύ του Τραμπ και του Μπάιντεν, με τον καθένα να εξασφαλίζει στήριξη 4%. Η δημοσκόπηση βρήκε επίσης ότι 9 στους 10 πιθανούς ψηφοφόρους του Μπάιντεν και 9 στους 10 πιθανούς ψηφοφόρους του Τραμπ λένε ότι έχουν λάβει την απόφασή τους και δεν θα αλλάξουν γνώμη. Ο Τραμπ όχι μόνο χρειάζεται να προσελκύσει περισσότερους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, αλλά και να πείσει κάποιους υποστηρικτές του Μπάιντεν να τον ψηφίσουν. Το πρόγραμμα και η ρητορική της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, πάντως, υποδηλώνουν ότι ο ίδιος ασχολείται περισσότερο με το να κινητοποιήσει τη συντηρητική του βάση τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τις εκλογές παρά να προσπαθήσει να προσελκύσει τους αναποφάσιστους. Αυτή την εβδομάδα επισκέπτεται περιοχές όπου η στήριξη στο πρόσωπό του αναμένεται να είναι ισχυρότερη: αγροτικές περιοχές στην Τζόρτζια, τη Βόρεια Καρολίνα, το Μίσιγκαν και την Πενσιλβάνια. Ο Τραμπ έχει αποφύγει τις ημιαστικές περιοχές, όπου είναι πιθανότερο να κατοικούν ψηφοφόροι που δεν στηρίζουν σταθερά ένα κόμμα. Αντίθετα, ο Μπάιντεν αυτή την εβδομάδα περιόδευσε σε πόλεις στο Οχάιο και τη Φλόριντα, δύο πολιτείες που είναι κρίσιμες για τις προεδρικές εκλογές.