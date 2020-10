Κύπρος : Εντυπωσιακές εικόνες από την πολυεθνική άσκηση «NEMEΣΙΣ 2020»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πολυεθνική άσκηση «NEMEΣΙΣ 2020», εντός των θαλασσοτεμαχίων 1, 2, 8 και 9 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ). Στην άσκηση συμμετείχαν μέσα και προσωπικό από την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Ιταλία, καθώς και 6 πλοία ιδιωτικών εταιρειών.

Η πολυεθνική άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ 2020», εκτελέστηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά και εντάσσεται στο πλαίσιο της κατάλληλης προετοιμασίας όλων των κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες εμπλέκονται στην υλοποίηση του ενεργειακού προγράμματος της Δημοκρατίας, με σκοπό την ετοιμότητα τους για αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού έκτακτης ανάγκης σε πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Τον γενικό συντονισμό της άσκησης είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, την Εθνική Φρουρά, την Αστυνομία Κύπρου και το Τμήμα Αλιείας.

Η άσκηση περιλάμβανε σενάρια αντιμετώπισης τρομοκρατικής ενέργειας σε πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων, νηοψίας επί ύποπτων πλοίων, πυρόσβεσης σε πλοία, απεγκλωβισμού και αεροδιακομιδής τραυματιών, μαζικής διάσωσης συνεπεία εγκατάλειψης της πλατφόρμας, καθώς και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.

Aeronautical means and personnel from 🇬🇷🇺🇸🇬🇧🇮🇹🇫🇷🇪🇬🇮🇱 participate in this year’s «NEMESIS» Multinational Exercise which takes place today in 🇨🇾 EEZ under the command of #JRCC Larnaca. pic.twitter.com/bt5zK6wO0f

