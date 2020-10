Το μήνυμα του Στέφανου Τσιτσιπά μετά τον συγκλονιστική μονομαχία στο Ρολάν Γκαρός

Το δικό του μήνυμα για τα καλύτερα που έρχονται στην ανερχόμενη καριέρα του φρόντισε να στείλει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, λίγες ώρες μετά την συγκλονιστική μονομαχία του με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Ρολάν Γκαρός.

«Στο τέλος της ημέρας όλα όσα χρειάζεσαι είναι ελπίδα, επιμονή και δύναμη. Το μέλλον σε χρειάζεται, όχι το παρελθόν. Σε ευχαριστώ Ρολάν Γκαρός», έγραψε στην ανάρτησή του ο Έλληνας τενίστας.

At the end of the day, all you need is hope, persistence and strength.

Your future needs you.

Your past doesn’t.

Thank you @rolandgarros.

