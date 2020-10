Είναι πιθανή η μετάδοση του κορωνοϊού από επιφάνειες;

Η πιθανότητα προσβολής κορωνοϊού από πόμολα και διακόπτες φωτός μπορεί να είναι μικρότερη από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως, σύμφωνα με επιστήμονες.

Στην αρχή της πανδημίας οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο άρχισαν να τονίζουν την ανάγκη καθαρισμού επιφανειών για να εξαλείψουν κάθε πιθανότητα μόλυνσης.

Αλλά πρόσφατα, ορισμένοι επιστήμονες έχουν επισημάνει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η πιθανότητα σύλληψης του Covid-19 από μια επιφάνεια είναι πολύ χαμηλή.

Ο Δρ Andrew Preston, αναγνώστης της Μικροβιακής Παθογένεσης στο Πανεπιστήμιο του Bath, δήλωσε στο ITV News ότι από την αρχή της πανδημίας «υπήρχε μεγάλη ανησυχία» για τις μολυσμένες επιφάνειες.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι η ανησυχία βασίστηκε στις χρησιμοποιημένες επιφάνειες με υψηλές δόσεις του ιού σε εργαστηριακές ρυθμίσεις και είπε ότι επειδή ήταν παρόν δε σήμαινε ότι ήταν ακόμα μολυσματικός.

Είπε: «Πιο πρόσφατα, υπήρξαν αρκετά άρθρα που αμφισβητούν τη σημασία αυτών των μελετών και υποδηλώνουν ότι ο κίνδυνος από τις επιφάνειες είναι χαμηλός».

Η μετάδοση του ιού ήταν πολύ πιο πιθανό να γίνει από στενή επαφή μεταξύ ατόμων σε εσωτερικά περιβάλλοντα, επειδή τα μικρά σταγονίδια που ταξιδεύουν από μύτες και στόματα μπορούν να προχωρήσουν πολύ περισσότερο από τα μεγάλα σταγονίδια που μπορούν να αφεθούν στις επιφάνειες, είπε ο Δρ Preston.

Είπε ωστόσο, ότι το γεγονός πως η πιθανότητα σύλληψης του ιού ήταν χαμηλή δε σημαίνει ότι πρέπει να αγνοηθεί.

Τόνισε ότι θα μπορούσε ακόμη να είναι σημαντικός κίνδυνος σε ορισμένες περιπτώσεις: «Για παράδειγμα, μια μεταφορά με τρένο θα έχει υψηλούς ρυθμούς μαζώξεων».

«Ένας από τους πόλους ή τις λαβές που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από πολλά άτομα σε σύντομο χρονικό διάστημα».

«Έτσι, το πλύσιμο των χεριών πρέπει να παραμείνει κεντρικό μέρος των προληπτικών μέτρων κατά της Covid-19».

Η Μόνικα Γκάντι, καθηγήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, εξέφρασε παρόμοια άποψη όταν είπε στον επιστημονικό ιστότοπο Ναυτίλος ότι υπήρχε «πολύς φόβος» για μετάδοση μέσω επιφανειών στην αρχή της πανδημίας.

Αλλά είπε ότι ο συντριπτικός τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι κολλάνε τον κοροναϊό είναι να εκτεθούν σε σταγονίδια μολυσμένου ατόμου από τη μύτη και το στόμα τους, προσθέτοντας: «Δεν είναι μέσω επιφανειών».

