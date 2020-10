Νέος προπονητής της Νότιγχαμ ο Κρις Χάτον

Δεν πέρασε πολλή ώρα από τη στιγμή που η Νότιγχαμ Φόρεστ έλυσε τη συνεργασία της με τον Σαμπρί Λαμουσί. Ωστόσο, λίγο αργότερα η ιστορική ομάδα της Championship ανακοίνωσε τον νέο της προπονητή, ο οποίος ακούει στο όνομα Κρις Χάτον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Η Nottingham Forest με χαρά ανακοινώνει την πρόσληψη του Chris Hughton ως νέου προπονητή του συλλόγου.

Ο Hughton εντάσσεται στην ομάδα ως ένας έμπειρος τεχνικός ηγέτης, με θητεία σε Νιούκαστλ και Μπράιτον που βρίσκονται στην Premier League.

Ο πρώην διεθνής κόουτς της Ιρλανδίας έχει πραγματοποιήσει μία εξαιρετική καριέρα, με δύο FA Cup και το Κύπελλο UEFA κατά τη θητεία του στην Tottenham Hostpur.

Ο Hughton έχει επίσης αποτελέσει προπονητή της Νόριτς στην πρώτη κατηγορία, οδηγώντας τους στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα τη σεζόν 2012/13, ενώ σε σχεδόν 450 παιχνίδια κατάφερε να έχει ποσοστό νίκης άνω του 40%».

Chris Hughton appointed as manager #NFFC are delighted to announce the appointment of Chris Hughton as the club’s new manager.

— Nottingham Forest FC (@NFFC) October 6, 2020