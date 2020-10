Η χαρά του Ποντένσε

Τη χαρά του που είναι για ακόμα μία φορά μέλος της Εθνικής Πορτογαλίας εξέφρασε μέσω των Social Media ο Ντανιέλ Ποντένσε.

Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος ταξιδεύει με προορισμό τη Γαλλία για το Κυριακάτικο (11/10) ματς με τους «Τρικολόρ». Στην αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας βρέθηκαν και δύο παλιοί γνώριμοι από τον Ολυμπιακό. Ο Ντάνιελ Ποντένσε και ο Ρούμπεν Σεμέδο οι οποίοι στην ανάρτηση του πρώην παίκτη των ερυθρόλευκων περπατούν μαζί και τα λένε…

Συγκεκριμένα, ο Ποντένσε, ανέβασε φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στα Social Media με τον Σεμέδο και τον τερματοφύλακα της Γουλβς, Ρούι Πατρίσιο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».

Happy to be here 😁🇵🇹🇵🇹🙏🏼 pic.twitter.com/6t3HVcKTjP

— Daniel Podence (@daniel_podence) October 6, 2020