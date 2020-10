NBA : Έξαλλος ο Λεμπρόν – Αποχώρησε από το παρκέ πριν από τη λήξη του αγώνα

Δύσκολη νύχτα για τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λιμνάνθρωποι ηττήθηκαν με 115-104 από τους Μαϊάμι Χιτ τα ξημερώματα της Δευτέρας και είδαν τους αντιπάλους τους να μειώνουν σε 2-1 νίκες στους τελικούς του NBA.

Αυτή η εξέλιξη δεν άρεσε καθόλου στον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος αποχώρησε σε έξαλλη κατάσταση από το παρκέ λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ενώ απέμεναν 10 δευτερόλεπτα για το τέλος.

Όπως θα δείτε παρακάτω, ο άσος των Λέικερς ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος με την ήττα της ομάδας του:

LeBron walked off the court with 10 seconds left. pic.twitter.com/zTvwZhHDq5

— SportsCenter (@SportsCenter) October 5, 2020