ΠΟΥ: Το «ευχαριστώ» Γκεμπρεγέσους στον Βασίλη Κικίλια

Τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια ευχαρίστησε δημόσια ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης των αρμόδιων υπουργών της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή.

«Σας ευχαριστώ Υπουργέ Υγείας, @Vkikilias για την υποστήριξη. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο ότι πρέπει να υπάρξει παγκόσμια συνεργασία για την ανακάλυψη, παραγωγή και δίκαιη πρόσβαση στα εμβόλια και τις θεραπείες της COVID-19 (Access to COVID-19 Tools- #ACT) προκειμένου να τερματίσουμε την πανδημία» ανέφερε σε tweet του ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στην ανάγκη συνεργασίας και σε άλλα ζητήματα όπως η υγεία των μεταναστών και η κλιματική αλλαγή.

Thank you 🇬🇷 Health Minister, @Vkikilias, for your strong words of support to @WHO. I couldn’t agree more that we must #ACTogether to end the #COVID19 pandemic, but also to address other issues such as #ClimateChange and migrants’ health. https://t.co/FFxe82EdJS

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 4, 2020