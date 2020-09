Πιτίνο για Αντετοκούνμπο : MVP εντός και εκτός γηπέδου

Συγχαρητήρια μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter έστειλε ο Ρικ Πιτίνο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την ανάδειξή του ως MVP στο ΝΒΑ.

Μάλιστα, τόνισε ότι ο Greek Freak είναι MVP τόσο εντός όσο και εκτός του παρκέ.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού στα social media:

«Συγχαρητήρια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που κέρδισε το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο του MVP. Ο Γιάννης είναι MVP εντός και εκτός γηπέδου και συνεχίζει να βελτιώνεται κάθε χρόνο. Όλη η Ελλάδα είναι υπερήφανη για εσένα».

Δείτε την ανάρτηση του αμερικανού τεχνικού:

Congrats to @Giannis_An34 on winning his second consecutive MVP. Giannis is a MVP on and off the court and is still getting better every year. All of Greece is proud of you!

— Rick Pitino (@RealPitino) September 21, 2020