Ραφίνια : Είμαστε κυπελλούχοι – Πάμε Ολυμπιακέ

View this post on Instagram

Parabéns Rapaziada… Campeões da Copa da Grécia 🏆🇬🇷Greek Cup. 2019/2020 Vamos trabalhar muito para que essa temporada 20/21 seja cheia de conquistas…!!! ⚽️⚪️🔴👊🏻 #PameOlympiacos #Juntosatéofinal