Καστελλόριζο 2020 : Πολιτισμός με έμφαση στο παιδί

Καλές ταινίες

Από την αρχή της διοργάνωσης, την προπερασμένη Κυριακή 23 Αυγούστου, φάνηκε η έκτακτη σοδειά ελληνικών ντοκιμαντέρ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην κυρία Ειρήνη Σαρίογλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ Καστελλορίζου και πυλώνα του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.), το οποίο έχει αναλάβει την διοργάνωση του φεστιβάλ.

Ανάμεσα στις ελληνικές δημιουργίες που το φεστιβάλ επέλεξε για Α’ προβολή, ήταν ο «Μάρκος» του Νίκου Σκαρέτζου που με τον καλύτερο τρόπο τίμησε τον θρυλικό ρεμπέτη Μάρκο Βαμβακάρη, ο «Λαβύρινθος» του Δημήτρη Αθανίτη που σε ασπρόμαυρο χρώμα κάνει μια βόλτα στις αθηναϊκες στοές και μιλά με τους ανθρώπους που εξακολουθούν να διατηρούν εκεί καταστήματα που σε άλλες εποχές ήταν σύμβολα του αθηναϊκού εμπορίου και πολιτισμού και ο «Γιώργος του Κέδρου» των Γιώργου και Γιάννη Κολόζη (πατέρας και γιός αντιστοίχως), ένα πολύ ευαίσθητο ταξίδι στη μνήμη με φόντο ένα άλλο νησί την Δονούσα. Ολες αυτές οι ταινίες όπως και πολλές άλλες, βρήκαν θαυμάσια ανταπόκριση από το κοινό του φεστιβάλ που χόρτασε τις εικόνες τους υπαιθρίως στην πλατεία των δράσεων στην Μεγίστη. Τέσσερις δε ελληνικές διακρίθηκαν με βραβεία (δείτε λίστα βραβείων).

Η σημαντικότητα του συγκεκριμένου φεστιβάλ όμως που στηρίχθηκε με θέρμη από όλα τα μέσα του Ομίλου Alter Ego, φαίνεται και σε ένα ακόμη, πολύ νευραλγικό σημείο που αφορά το ίδιο το νησί. Δεν θα ήταν υπερβολή, αν αποκαλούσαμε την πέμπτη διοργάνωση Beyond Borders «φιλί της ζωής» για τους κατοίκους του Καστελλόριζου αφού εφέτος, μέσω του φεστιβάλ κάτι φάνηκε, επιτέλους, να κινείται και τουριστικά καθότι η σεζόν ήταν πολύ πεσμένη εξαιτίας των επιπτώσεων της νόσου Covid 19.

Τα βραβεία

Η κριτική επιτροπή απότελούνταν από την Γερμανίδα παραγωγό και σκηνοθέτρια Μπάρμπαρα Βάκερναγκελ- Τζέικομπς (πρόεδρος), τον Παναγιώτη Ιωσηφέλη (σεναριογράφος, Πρόεδρος του τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), την Μάρτζι Ντε Κόνινγκ (Καλλιτεχνική Διευθύντρια Φεστιβάλ Ταινιών «Movies that Matter»), τον Στέλιο Κυμιωνή (προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου) και τον Άρη Φατούρο (σκηνοθέτης, Σύμβουλος Προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων)

Καλύτερο ιστορικό ντοκιμαντέρ

Once more unto the breach (Φεντερίκο Φερόνε, Μικέλε Μαντσολίνι) Ιταλία, 2019, 70′

Καλύτερο κοινωνικο-πολιτικό ντοκιμαντέρ

In my blood it runs (Μάγια Νιούελ), Auστραλία, 2019 85′

Καλύτερο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ

Then comes the evening (Μάγια Νοβάκοβιτς), Σερβία, 2019 27′

Καλύτερο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ

O Σπύρος και ο γύρος του θανάτου (Λεωνίδας Κοφίδας και Λίνα Κοφίδα), Ελλάδα/ Βέλγιο, 2020, 56’

Ειδικό Βραβείο «Οδυσσέας»

Y1 – Στη σιωπή του βυθού (Φίλιππος Βαρδάκας), Ελλάδα, 2019, 93’

Πρώτη εύφημος μνεία: Τhe Kiosk (Αλεξάντρα Πιανέλι), Γαλλία, 2020, 78′

Δεύτερη εύφημος μνεία:The Abode – Who are we?, Ρωσία, 2019, 54’

Τρίτη εύφημος μνεία: Ο Γιώργος του Κέδρου (Γιώργος και Γιάννης Κολότσης), Ελλάδα, 2020 82’

Βραβείο ΕΚΟΜΕ (ανεξάρτητο, εκτός κριτικής επιτροπής): Σιγή ιχθύος (Ανδρέας Λουκάκος, Θοδωρής Χονδρόγιαννος), Ελλάδα, 2020, 70’)