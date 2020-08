Αναψε το πράσινο φως η Μπαρτσελόνα: Ζητά 280 εκατ. από την Σίτι για τον Μέσι

Διατεθειμένη να υποχωρήσει στις οικονομικές της απαιτήσεις για τον Λιονέλ Μέσι παρουσιάζεται η Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mirror οι Μπλαουγκράνα είναι πρόθυμοι να δώσουν την συγκάταθεση τους στην παραχώρηση του Αργεντίνου σούπερ σταρ στην Μάντσεστερ Σίτι με μια πρόταση κοντά στα 280 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μπαρτομέου είχε καταστήσει σαφές ότι θα παραχωρήσει τον Μέσι μόνο αν βρεθεί ομάδα που θα δώσει τα 700 εκατ. ευρώ της ρήτρας του, ωστόσο όπως αναφέρει η αγγλική εφημερίδα ο φοβός ότι οι Μπλαουγκράνα μπορεί να χάσουν τον 33άχρονο άσο στο… τζάμπα ήταν αρκετός για να άλλαξουν την στάση τους.

Ο Αργεντίνος δεν έδωσε το παρών στην σημερινή προπόνηση της Μπαρτσελόνα, η οποία σημαδοτούσε την έναρξη της νέας αγωνιστικής χρονιάς για του Μπλαουγκράνα κάτι που ήταν αρκετό για να θορυβήσει αρκετά την διοίκηση του συλλόγου, με αποτέλεσμα να αλλάξει στάση γύρω από την υπόθεση του 33άχρονου άσου

Πλέον με τα νέα δεδομένα ο Λιονέλ Μέσι είναι ακόμα πιο κοντά στην έξοδο του από την Μπαρτσελόνα και το αντάμωμα με τον Πεπ Γκουαρντιόλα μοιάζει ακόμα πιο πιθανό. Σε περίπτωση που το deal ολοκληρωθεί ο Pulga θα αποχαιρετήσει την Βαρκελώνη μετά από 20 χρόνια παρουσίας.

