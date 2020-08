NBA : Αναβλήθηκαν και οι σημερινοί αγώνες – Προς επανέναρξη το Σάββατο

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο προχώρησαν σε μια κίνηση που θα μνημονεύεται για χρόνια. Πήραν μια ιστορική απόφαση, διαμαρτυρόμενοι για το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ.

Η κίνηση των «ελαφιών» να μην κατέβουν στο ματς με τους Ορλάντο Μάτζικ τάραξε τα… νερά του NBA, με τις ομάδες να μποϊκοτάρουν και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) το NBA, ούτε οι σημερινοί αγώνες θα διεξαχθούν. Πρόκειται για τις αναμετρήσεις Τζαζ – Νάγκετς, Ράπτορς – Σέλτικς, και Μάβερικς – Κλίπερς.

«Ελπίζουμε να συνεχίσουμε τα παιχνίδια είτε Παρασκευή είτε Σάββατο» αναφέρεται στην ανακοίνωση του NBA.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο πάντα έγκυρος Άντριαν Βοϊναρόφσκι η πιθανότερη ημερομηνία επανέναρξης των playoffs είναι το Σάββατο.

There is still a discussion ongoing among players about the timing of a playoff resumption — with an expectation that a Saturday return of games will be finalized later today, sources tell ESPN.

