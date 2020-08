Κορωνοϊός: Σε ποιες χώρες υπάρχει έξαρση και σε ποιες επιβράδυνση της πανδημίας

A healthcare worker takes a swab from a man in the medical center in Positano, as Italy eases some of the lockdown measures put in place during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Positano, Italy, May 22, 2020. REUTERS/Ciro De Luca

Η πανδημία του κοροναϊού εξακολουθεί να εξαπλώνεται, όμως η αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης από τον ιό και των θανάτων έχει επιβραδυνθεί παγκοσμίως, εκτός από τη νοτιοανατολική Ασία και περιοχές της ανατολικής Μεσογείου, ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Στην πιο πρόσφατη επιδημιολογική επικαιροποίηση των στοιχείων του, που εξέδωσε τη Δευτέρα, το βράδυ, ο ΠΟΥ ανέφερε πως η αμερικανική ήπειρος παραμένει η πιο σκληρά πληγείσα περιοχή, καταγράφοντας το 50% των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης και το 62% των 39.240 θανάτων που σημειώθηκαν παγκοσμίως την περασμένη εβδομάδα. Κορωνοϊός: Κρίσιμη η τρέχουσα εβδομάδα – Αναπόφευκτα τα τοπικά lockdown Περισσότεροι από 23,65 εκατ. άνθρωποι έχουν επιβεβαιωμένα μολυνθεί από τον νέο κοροναϊό σε όλο τον κόσμο και 811.895 έχουν πεθάνει, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters έως σήμερα. «Πάνω από 1,7 εκατομμύριο νέα περιστατικά COVID-19 και 39.000 νέοι θάνατοι αναφέρθηκαν στον ΠΟΥ την εβδομάδα που τελείωσε στις 23 Αυγούστου, μια μείωση 4% του αριθμού των περιστατικών και (μια μείωση 12%) του αριθμού των θανάτων σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα», ανέφερε ο ΠΟΥ. Η Νοτιοανατολική Ασία, η δεύτερη πιο πληγείσα περιοχή, σημείωσε άλμα καταγράφοντας το 28% των νέων περιστατικών και 15% των θανάτων, ανέφερε. Η Ινδία εξακολουθεί να καταγράφει την πλειονότητα των περιστατικών μόλυνσης, όμως ο ιός εξαπλώνεται ραγδαία και στο Νεπάλ. Στην περιοχή ανατολικής Μεσογείου του ΠΟΥ, ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων κοροναϊού αυξήθηκε κατά 4%, όμως ο αριθμός των θανάτων μειώνεται σταθερά τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ανέφερε ο ΠΟΥ. Ο Λίβανος, η Τυνησία και η Ιορδανία κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αριθμοί των κρουσμάτων και των θανάτων που καταγράφηκαν στην Αφρική μειώθηκαν κατά 8% και 11% αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, «κυρίως λόγω της μείωσης των κρουσμάτων που καταγράφηκαν στην Αλγερία, την Κένυα, την Γκάνα, τη Σενεγάλη και τη Νότια Αφρική», ανέφερε. «Στην περιοχή της Ευρώπης, ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων αυξάνεται σταθερά τις τελευταίες τρεις εβδομάδας», ανέφερε. «Ωστόσο, μόνο μια μικρή μείωση (1%) καταγράφηκε την τελευταία εβδομάδα, και ο αριθμός των θανάτων συνέχισε να μειώνεται σε όλη την περιοχή». Στην περιοχή δυτικού Ειρηνικού, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μειώθηκε κατά 5%, λόγω κυρίως της μικρότερης διάδοσης του ιού στην Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη, την Κίνα και το Βιετνάμ. Η Νότια Κορέα κατέγραψε ένα άλμα 180% των κρουσμάτων «κυρίως λόγω μιας αύξησης των κρουσμάτων που συνδέονται με θρησκευτικές συναθροίσεις».