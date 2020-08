Αντιπρόεδρος ΕΟΔΥ: Υπάρχει διασπορά κορωνοϊού σε αρκετές περιφέρειες

Medical staff collects swab samples from passengers to test for the COVID-19 coronavirus at the port of Piraeus, in Athens, on August 16, 2020 / Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον Covid-19 σε ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά, στίς 16 Αυγούστου, 2020

«Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τους αριθμούς. Πρέπει να το διαχειριστούμε. Μπορεί να είναι υπό έλεγχο ακόμα η κατάσταση, αλλά αν συνεχιστεί έτσι, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα», δήλωσε μεταξύ άλλων, για την πορεία του κοροναϊού στη χώρα μας ο Λοιμωξιολόγος και αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, μιλώντας στο MEGA. Εξήγησε μάλιστα, πώς σημασία, δεν έχουν μόνο οι αριθμοί των κρουσμάτων που ανακοινώνονται αλλά κάποια ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από τα κρούσματα όπως η διασπορά του ιού. Ο άγνωστος πόλεμος των υποβρυχίων Συνέχισε, δε, λέγοντας πως υπάρχει διασπορά του κοροναϊού σε αρκετές περιφέρειες της χώρας. «Δεν είναι μόνο το αριθμητικό αλλά και το ποιοτικό στοιχείο στα κρούσματα. Ένα από τα πιο σημαντικά ποιοτικά στοιχεία είναι η διασπορά. Υπάρχει διασπορά σε αρκετές περιφέρειες». Στο ερώτημα εάν όσοι επιστρέφουν από διακοπές πρέπει να κάνουν τεστ για κοροναϊό, απάντησε ότι «δεν υπάρχει επίσημη καθολική σύσταση για τεστ. Εξαρτάται από τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά. Ποιος είσαι, από ποιο μέρος διακοπών ήρθες, αν έχεις ευπαθή άτομα στο περιβάλλον σου κλπ». Αναφορικά με το διάστημα της επώασης του ιού, υπογράμμισε, ότι αυτό ποικίλει. «Η επώαση του ιού μπορεί να γίνει μέχρι δύο εβδομάδες. Αλλά αυτό είναι ο μέσος όρος. Σε 5-6-7 μέρες, εμφανίζεται στους περισσότερους ο ιός . Μια εβδομάδα είναι αρκετό διάστημα για να κάτσει κάποιος σπίτι του» είπε σχετικά με το πόσο πρέπει να αυτοπεριοριστεί κάποιος μετά τις διακοπές. Σε ότι αφορά στην ανοσία, τόνισε πως «δεν είναι ξεκάθαρο στη βιβλιογραφία πόσο διαρκεί η ανοσία από τον κοροναϊό. Και αυτό θα αργήσει να απαντηθεί αυτό». Ακόμα, είπε, ότι όσοι νοσούν βαριά, κάνουν εντονότερη ανοσία, ενώ, διευκρίνισε πώς και όσοι βιώνουν ασυμπτωματικά τον κοροναϊό έχουν κάποιας μορφής ανοσίας, αλλά όχι τόσο ισχυρή. Τέλος, για τα σχολεία ανέφερε ότι το κλείσιμό τους «δεν είναι αρκετό μέτρο για να περιοριστεί ο κοροναϊός», υπογραμμίζοντας ότι είναι ζήτημα του υπουργείου Παιδείας η κατάλληλη ημερομηνία για την επαναλειτουργία τους, αφού ληφθούν υπόψη οι επιδημιολογικές παράμετροι. Κορωνοϊός: Αντιδράσεις για τις τάξεις – κάψουλες – Τι θα καθιστούσε απαγορευτικό το άνοιγμα των σχολείων για τους ειδικούς Share