Ο Τραμπ θα ανακοινώσει «σημαντική ανακάλυψη» για τον κορωναϊό

«Σημαντική ανακάλυψη» όσον αφορά μια θεραπευτική αγωγή για τον κοροναϊό ετοιμάζει ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη Τύπου στις 6 το απόγευμα της Κυριακής (ώρα Ουάσινγκτον – 1 το πρωί ώρα Ελλάδας).

Ο Aμερικανός πρόεδρος θα κάνει την ανακοίνωση μαζί με τον Γραμματέα Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Άλεξ Αζάρ και τον διευθυντή της Διοίκησης Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) Στίβεν Χαν.

«Συνέντευξη τύπου με τον Πρόεδρο @realDonaldTrump αύριο στις 18:00 σχετικά με μια σημαντική θεραπευτική ανακάλυψη για τον ιό της Κίνας. Ο γραμματέας Azar και ο Δρ Hahn θα παρευρεθούν », δημοσίευσε στο Twitter η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιλι ΜακΕνάνι.

News conference with President @realDonaldTrump at 6 pm tomorrow concerning a major therapeutic breakthrough on the China Virus. Secretary Azar and Dr. Hahn will be in attendance.

— Kayleigh McEnany (@PressSec) August 23, 2020