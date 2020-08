«Μας λείπετε» – Επιστολή της Μπάγερν στους οπαδούς της

Έτοιμη για το έκτο Champions League και δεύτερο τρεμπλ στην ιστορία της είναι η Μπάγερν Μονάχου που αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης (23/8 20:00).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χασάν τριετίας στον Ολυμπιακό!

Ο ορισμός της παρωδίας…

Οι Βαυαροί δεν θα έχουν φυσικά τον κόσμο τους στο πλευρό τους αλλά με επιστολή που κοινοποίησαν στα social media ευχαρίστησαν τους οπαδούς τους για τη συμπαράστασή τους έστω και νοερά και υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν τα πάντα για το τρόπαιο.

Η επιστολή:

«Αγαπητοί φίλοι της Μπάγερν,

Ήταν μια μακρά και για τους γνωστούς λόγους ασυνήθιστη σεζόν για όλους μας. Παρά τα όσα έγιναν, απέχουμε μια νίκη από την κατάκτηση του δεύτερου τρεμπλ στην ιστορία μας.

Δυστυχώς εσείς, οι πιστοί φίλαθλοί μας, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να είστε δίπλα μας στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί την Κυριακή. Μας λείπετε και θα δώσουμε τα πάντα για να κάνουμε το όνειρό σας, αλλά και όνειρό μας πραγματικότητα.

Ξέρουμε πως θα μας υποστηρίζετε από τα σπίτια σας με όλη σας την καρδιά σε αυτόν τον τελικό, όπου κι αν είστε. Είτε στη Λισαβόνα, είτε στο Μόναχο, είτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, βλέπουμε τον σύλλογό μας σαν οικογένεια και θα πάμε σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι με σας στο πλευρό μας.

Σας ευχαριστούμε για την πιστή σας συμπαράσταση. Είμαστε κοντά στο να ολοκληρώσουμε με επιτυχία την αποστολή μας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε μαζί.

Πάμε Κόκκινοι!

Η ομάδα σας».

✍️✉️ From our team to the best fans in the world! ♥️#MiaSanMia #MissionLis6on #UCLFinal pic.twitter.com/Bz5FYe6D4z

— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 22, 2020