Βατόπουλος: Ατομική ευθύνη για να μην έλθει η καταστροφή

Medical staff collects swab samples from passengers to test for the COVID-19 coronavirus at the port of Piraeus, in Athens, on August 16, 2020 / Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον Covid-19 σε ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά, στίς 16 Αυγούστου, 2020

«Για να μην γίνει καταστροφή καλό είναι να ξαναπούμε μονότονα, την ανάγκη καθένας από μας να τηρεί τα μέτρα και αφορούν τη μάσκα, την τήρηση των αποστάσεων, την υγιεινή των χεριών, την απολύμανση των χώρων που συγκεντρώνεται πολύς κόσμος, την αποφυγή των συγκεντρώσεων», υπογράμμισε μιλώντας στο MEGA, o καθηγητής μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος. «Η δημόσια Υγεία πρέπει να βασίζεται στην πειθώ και όχι στη ράβδο», τόνισε ο καθηγητής και στάθηκε στη χρήση της μάσκας από τον κόσμο. Παράλληλα ανέφερε ότι υπερτονίζονται οι «δυσάρεστες εξαιρέσεις» την στιγμή που μεγάλο κομμάτι του κόσμου τηρεί τα μέτρα. Όταν σπάνε τα ρεκόρ με τον Covid-19 Σύμφωνα με τον κ. Βατόπουλο, «Τα πάρτι είναι μια επιπολαιότητα που μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μέσω ενός πάρτι 500 ατόμων στη Μύκονο, μπορεί να γίνει μεγάλη διασπορά», σχολίασε χρησιμοποιώντας μια ρήση του Αϊνστάιν. «Πρέπει να γίνει μια ακόμα πιο ισχυρή καμπάνια υγείας για να καταλάβει ο πληθυσμός τα προβλήματα. Ο ΕΟΔΥ να λέει πιο αναλυτικά τα κρούσματα, για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος το πρόβλημα», πρόσθεσε αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της αύξησης των κρουσμάτων. «Κάθε μέρα βλέπω δύο Ελλάδες» Σχετικά με την επιστροφή των ταξιδιωτών, ο κ. Βατόπουλος υπογράμμισε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει μεγάλη μετατόπιση του πληθυσμού στη χώρα, λόγω διακοπών. «Κάθε μέρα βλέπω δύο Ελλάδες. Η μία που υπακούει, κι αυτή της διασκέδασης που δεν έχει ακόμα πειθαρχήσει», τόνισε. «Θέλει πολλή προσοχή σε περίπτωση συμπτωμάτων. Με το παραμικρό θα πρέπει να αποταθούν στον γιατρό. Καλό θα ήταν να υπάρξει ένας αυτοπεριορισμός για κάποιες ημέρες», ανέφερε σχετικά με την επιστροφή των ταξιδιωτών. «Η χρήση μάσκας θα γίνει προϊόν εκπαίδευσης» Ερωτηθείς για το άνοιγμα των σχολείων, ο κ. Βατόπουλος σημείωσε ότι «υπάρχει ένα σχέδιο που βασίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα, οι μάσκες είναι κάτι που θα χρησιμοποιηθεί με τους διεθνείς οργανισμούς να σημειώνουν ότι τα παιδιά άνω των 3 ετών μπορούν να τις χρησιμοποιούν. Τα υγιή παιδάκια δεν παθαίνουν τίποτα με την μάσκα, ενώ στο σχολείο θα γίνεται σχετική εκπαίδευση. Η χρήση της μάσκας θα γίνει προϊόν εκπαίδευσης». Σχετικά με το εμβόλιο κατά του κοροναϊού, ο καθηγητής τόνισε «ότι ένα εμβόλιο για να κυκλοφορήσει θα πρέπει να έχουν γίνει αυστηρές μελέτες να υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Υπάρχει ένας αγώνας δρόμου ανάμεσα στις εταιρείες που είναι προς το συμφέρον του πλανήτη. Κάποιες δράσεις γίνονται παράλληλα για να κερδίσουμε χρόνο. Εγώ θα κάνω το εμβόλιο μόλις έρθει στην Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Βατόπουλος.