Εμβόλιο Οξφόρδης : Συμφωνία Κομισιόν – AstraZeneca για 400 εκατ. δόσεις έως το τέλος του 2020

Σε μια πρώτη συμφωνία με τη φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca για την αγορά πιθανού εμβολίου κατά του COVID-19 κατέληξε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την προμήθεια έως 400 εκατ. δόσεων ως τα τέλη 2020.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η εν λόγω συμφωνία ακολουθεί τα θετικά βήματα της ολοκλήρωσης των διερευνητικών συνομιλιών με τη Sanofi-GSK, όπως ανακοινώθηκε στις 31 Ιουλίου, και με την Johnson & Johnson, όπως ανακοινώθηκε στις 13 Αυγούστου. Το υποψήφιο εμβόλιο της AstraZeneca βρίσκεται ήδη στη φάση ΙΙ/ΙΙΙ με κλινικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας, μετά τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα της φάσης Ι/ΙΙ όσον αφορά την ασφάλεια και την ανοσογονικότητα.

Η Επιτροπή έχει πλέον συμφωνήσει τη βάση ενός συμβατικού πλαισίου ούτως ώστε, μόλις το εμβόλιο της AstraZeneca αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της COVID-19, να αγοράσει 300 εκατομμύρια δόσεις για λογαριασμό των κρατών μελών της ΕΕ, με την επιλογή να αγοράσει 100 εκατομμύρια πρόσθετες δόσεις. Η Επιτροπή συνεχίζει να συζητά παρόμοιες συμφωνίες με άλλους παρασκευαστές εμβολίων.

Η συμφωνία που εγκρίθηκε σήμερα θα χρηματοδοτηθεί από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης, τα κονδύλια του οποίου χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου πιθανών εμβολίων τα οποία θα διαθέτουν διαφορετικά προφίλ και θα παρασκευάζονται από διαφορετικές εταιρείες.

Ο Pascal Soriot, Διευθύνων Σύμβουλος, της AstraZeneca δήλωσε: «Αυτή η πρώτη συμφωνία για το εμβόλιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει την πρόσβαση εκατομμυρίων Ευρωπαίων στο εμβόλιο AZD1222 μετά την έγκρισή του. Αναμένοντας σύντομα την έναρξη της παραγωγής στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας, ελπίζουμε να καταστήσουμε το εμβόλιο διαθέσιμο ταχύτατα και σε ευρεία βάση, με ορίζοντα παράδοσης των πρώτων δόσεων τα τέλη του 2020. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ειδικά την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, για την ταχεία ανταπόκρισή τους στο ζήτημα της διασφάλισης της προστασίας των Ευρωπαίων με ένα εμβόλιο ενάντια σε αυτόν τον θανατηφόρο ιό, σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθιστώντας δυνατή την αναδόμηση των κοινωνιών και της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ακόμη, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Οι εντατικές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξακολουθούν να φέρνουν αποτελέσματα. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί τον πρώτο ακρογωνιαίο λίθο όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εμβόλια. Η εν λόγω στρατηγική θα μας επιτρέψει να παράσχουμε στο μέλλον εμβόλια στους Ευρωπαίους, καθώς και στους εταίρους μας σε άλλα μέρη του κόσμου.»

.@EU_Commission delivers on promise to secure access to coronavirus vaccines. We concluded talks & will have an agreement soon with @CureVacRNA. This is the 4th company with which we enter into an agreement. More will follow, to diversify our portfolio https://t.co/CrxzLJQSaC

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 20, 2020