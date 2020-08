Τσιμίκας και Σαλάχ : Οι νέοι… κολλητοί της Λίβερπουλ

Νέο κολλητό φίλο φαίνεται πως απέκτησε ο Μοχάμεντ Σαλάχ κι αυτός ακούει στο όνομα του Κώστα Τσιμίκα.

Οι δυο τους περνούν πολλή ώρα μαζί και φαίνεται να έχουν «δέσει» από την πρώτη κιόλας στιγμή. Ο πρώην αριστερός οπισθοφύλακας του Ολυμπιακού και νυν ποδοσφαιριστής των Πρωταθλητών Αγγλίας «κόλλησε» με τον «Φαραώ» και πλέον κάνουν κολλητή παρέα.

Ο ένας… τρολάρει τον άλλο με τα σχετικά βίντεο που ανεβαίνουν και στα Social Media. Δείτε παρακάτω τις αναρτήσεις:

Looks like Salah and Tsimikas are the new bromance. 😂 pic.twitter.com/Heg6QEEya4

— Samue (@SamueILFC) August 17, 2020