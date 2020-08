Κρούσμα κορωνοϊού στη Μάιντς

Ο κοροναϊός συνεχίζει να επηρεάζει τον χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού και αυτή τη φορά έκανε το πέρασμά του από το γερμανικό ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα η Μάιντς ανακοίνωσε πως στα απαραίτητα ιατρικά τεστ που έγιναν, ένας από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας διαγνώστηκε θετικός στον covid-19 με αποτέλεσμα να τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα όπως ορίζει το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Η ανακοίνωση του θετικού κρούσματος είχε κι άλλη επίπτωση στην ομάδα. Για την ακρίβεια είχε προγραμματισμένη για απόψε (19/8) μια φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Στουτγκάρδη η οποία αναβλήθηκε όπως ήταν αναμενόμενο.

Στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές του γερμανικού συλλόγου υποβλήθηκαν σε νέες εξετάσεις για την ανίχνευση του ιού με όλα τα αποτελέσματα να βγαίνουν αρνητικά.

🚨 A Mainz player has tested positive for Coronavirus. The test was carried out on Tuesday and all other players have tested negative. The player is now in self-isolation.

❌ Today’s friendly against @VfB_int has therefore been cancelled.

— Mainz 05 English (@Mainz05en) August 19, 2020