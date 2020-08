Ανακοίνωσε Τζο Χαρτ η Τότεναμ

Σε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Τότεναμ. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο μετά την έλευση του Χόιμπιεργκ, ανακοίνωσε και την απόκτηση του έμπειρου τερματοφύλακα Τζο Χαρτ.

Ο Άγγλος γκολκίπερ, υπέγραψε με τα «Σπιρούνια» συμβόλαιο χρονικής διάρκειας δύο χρόνων.

Έχοντας μείνει ελεύθερος από την Μπέρνλι (κι έχοντας δοθεί δανεικός νωρίτερα από τη Μάντσεστερ Σίτι στην Τορίνο) ο 33χρονος θα αγωνιστεί με τη φανέλα της ομάδας του Λονδίνου μέχρι το 2022.

«Είμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ. Είτε εντός αγωνιστικού χώρου, είτε εκτός. Ήρθα για να φτάσουμε ψηλά τον σύλλογο» ήταν τα πρώτα λόγια του Τζο Χαρτ ως παίκτης της Τότεναμ.

«I’m here to help the team in any way I can, be it on the field, off the field, I’m here to try and push the Club forward.»

🗣️ Joe’s first Spurs interview#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/o29dIeAY0J

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2020