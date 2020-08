Bloomberg: Βρέθηκε μεταλλαγμένο στέλεχος του κορωνοϊού που είναι δέκα φορές πιο ισχυρό

Η Νοτιοανατολική Ασία αντιμετωπίζει ένα στέλεχος του νέου κορωνοϊού τον οποίο οι Φιλιππίνες, που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο ξέσπασμα της περιοχής, μελετά να να δει αν η μετάλλαξη την καθιστά πιο μολυσματική.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η μετάλλαξη του κορωνοϊού φέρει την ονομασία D614G, έχει εντοπιστεί σε διάφορες περιοχές του κόσμου -και στην Ευρώπη- και πλέον καταγράφηκε και στη Μαλαισία.

Το νέο στέλεχος του κορωνοϊού διαγνώστηκε σε τρία άτομα από μια σειρά 45 κρουσμάτων που ξεκίνησαν από έναν ιδιοκτήτη εστιατορίου ο οποίος επέστρεψε από την Ινδία (στη Μαλαισία) και έσπασε την καραντίνα των 14 ημερών.

Ο εν λόγω άνδρας συνελήφθη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε μηνών. Το Bloomberg επισημαίνει ότι το ίδιο στέλεχος του κορωνοϊού εντοπίστηκε και σε ανθρώπους που γύρισαν στη Μαλαισία μετά από επίσκεψη στις Φιλιππίνες.

The coronavirus mutation called D614G has been found to be 10 times more infectious https://t.co/dXW1WiCOwd

— Bloomberg (@business) August 17, 2020