Δένδιας στην Κύπρο: Βλέπει Αναστασιάδη, Χριστοδουλίδη

Στην Κύπρο θα μεταβεί αύριο Τρίτη 18 Αυγούστου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ενώ θα ακολουθήσει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Οι συνομιλίες θα εστιασθούν στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα, καθώς και στη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο των τριμερών συνεργασιών με χώρες της περιοχής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Αύριο θα μεταβώ στην Κυπριακή Δημοκρατία όπου θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον ομόλογό μου Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα συζητήσουμε για την κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα, τις εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο και τη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο» έγραψε στο twitter ο Νίκος Δένδιας.

Υπενθυμίζεται ότι πέραν του Oruc Reis και των προκλήσεων της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, η Άγκυρα παράλληλες κινήσεις έχει θερμάνει το μέτωπο των προκλήσεων έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, το τρίτο πλωτό γεωτρύπανο, που αγόρασε προ μηνών, ετοιμάζεται να βγάλει στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία, σύμφωνα με δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής τουρκικής εφημερίδας Yeni Safak.

Πρόκειται για το «Κανουνί», το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στη Σελεύκεια της Αττάλειας, απέναντι από την Κύπρο.

Μέχρι το 2015 το πλοίο επιχειρούσε για λογαριασμό της εταιρείας Petrobras της Βραζιλίας και ονομαζόταν «Sertao», όνομα με το οποίο εντοπίζεται στο marinetraffic.

Σύμφωνα με παλαιότερο tweet του Τούρκου υπουργού Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ το πλωτό γεωτρύπανο έχει ικανότητα γεώτρησης σε βάθος 11.400 μέτρων.

Το «Κανουνί» σημαίνει «Νομοθέτης» και είναι το προσωνύμιο του σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Και τα τρία τουρκικά γεωτρύπανα, μετά το «Φατίχ» και το «Γιαβούζ» φέρουν ονόματα σουλτάνων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης -όπως αναφέρει το δημοσίευμα- θα γίνει η προετοιμασία για τον απόπλου προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Συνέντευξη του αντιπροέδρου της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, φιλοξενεί η εφημερίδα «Μιλιέτ».

Για την Ανατολική Μεσόγειο, ο Οκτάι σημείωσε πως «Η Γαλλία μπερδεύει την Ε.Ε. Οι Ε/Κ και η Ελλάδα πρέπει να σταματήσουν το παιχνίδι που παίζουν στην περιοχή. Είναι επίσης προς το συμφέρον της ΕΕ να συνετιστούν το συντομότερο δυνατό».

«Μαύρη προπαγάνδα» καταλογίζει στην Ελλάδα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε συνέντευξή του μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στη Δομινικανή Δημοκρατία, την Κυριακή.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ανέφερε για τη συνάντηση:

«Συζητήσαμε με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ κ. Πομπέο τις διμερείς μας σχέσεις και σημαντικά ζητήματα, όπως η ανατολική Μεσόγειος, η Λιβύη και η Συρία. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων ενάντια στα προκλητικά βήματα της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς».

