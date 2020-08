Φοβίζει η εξέλιξη της πανδημίας: 230 κρούσματα και τρεις θάνατοι το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα

LITTLETON, Mass. – A medic with the Massachusetts National Guard takes a nasal swab that will be used to test for COVID-19 with a resident of the Life Care Center of Nashoba Valley, Littleton, Mass., April 3, 2020. The Massachusetts National Guard worked with the facility’s staff to administer COVID-19 tests to help prevent the spread of the virus. (Army National Guard Photo by Staff Sgt. Kenneth Tucceri)

Σε τριψήφιο αριθμό και υψηλά επίπεδα κινούνται για ακόμη μια ημέρα τα κρούσματα κοροναϊού στη χώρα, καθώς το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 230 νέα, εκ των οποίων τα 27 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου. Παράλληλα, τρεις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό σε 226 θανάτους. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 6.858, εκ των οποίων το 55.1% αφορά άνδρες. Ταμείο Ανάκαμψης : Στο φουλ οι μηχανές για το σχέδιο των 32 δισ. ευρώ Από αυτά., 1.648 (24.0%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.293 (48.0%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 23 άτομα διασωληνωμένα Στο μεταξύ, 23 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 63 ετών. Από αυτούς, οκτώ (34.8%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 47.8% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 136 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τρεις ακόμη θάνατοι Τέλος, έχουμε τρεις ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 226 θανάτους συνολικά στη χώρα. 78 (34.5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 77 έτη και το 95.6% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Ηλικιακή κατανομή Η ηλικιακή κατανομή των (α) συνολικών κρουσμάτων, (β) των περιστατικών που κατέληξαν σε θάνατο και (γ) των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, είναι η ακόλουθη: Γεωγραφική διασπορά Ο χάρτης αποτυπώνει τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων COVID-19 (από την αρχή της επιδημίας) ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του ασθενούς, ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου («εισαγόμενα») όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση. Χάρτης επίπτωσης (τελευταίων δέκα ημερών) επιβεβαιωμένων κρουσμάτων