Πληροφορίες ότι αποχωρεί από τη νηοπομπή του Oruc Reis η φρεγάτα Kemal Reis

FILE PHOTO: Turkish seismic research vessel Oruc Reis sails in the Bosphorus in Istanbul, Turkey, October 3, 2018. REUTERS/Yoruk Isik/File Photo

Το Kemal Reis, μία από τις φρεγάτες που συνοδεύει το Oruc Reis -τo τουρκικό ερευνητικό σκάφος, που πλέει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, και εντός της παρανόμου εκδοθείσας τουρκικής NAVTEX- φαίνεται να αλλάζει πορεία. Σύμφωνα με πληροφορίες η τουρκική φρεγάτα φαίνεται κατευθύνεται στον ναύσταθμο του Ακσαζ, μεταδίδει ο Alpha. Η τουρκική φρεγάτα φέρεται να αποχώρησε από το σημείο πιθανότατα επειδή έχει υποστεί ζημιές μετά την πρόσκρουση με τη φρεγάτα «ΛΗΜΝΟΣ» και πρέπει να επισκευαστεί.