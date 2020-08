Ρονάλντο : Σαν σήμερα υπέγραψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ [Εικόνες]

Πριν από ακριβώς 17 χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπέγραφε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προερχόμενος από τα σπλάχνα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο 18χρονος τότε Κριστιάνο, θα είχε την τύχη να συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους «αστέρες» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αλλά και τον κορυφαίο για πολλούς προπονητή όλων των εποχών, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Στο Μάντσεστερ έμεινε για έξι χρόνια, μέσα στα οποία κατέκτησε πολλούς τίτλους και είχε πολλές προσωπικές διακρίσεις. Θα μπορούσε να πει κανείς, πως ο «σταθμός» – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – αποτέλεσε για τον Ρονάλντο αυτό που λέμε: Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.

Σε 292 συμμετοχές με τη φανέλα των «κόκκινων» πέτυχε 118 γκολ, ενώ μοίρασε και 69 ασίστ. Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα (2007, 2008, 2009), ένα Champions League (2008), αλλά και το χρυσό παπούτσι, το 2008.

