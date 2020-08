«Αρχεία ονείρου» της Μαίρης Ζυγούρη στο MOMUS

Όνειρα ρευστά, όνειρα που μένουν, όνειρα που συνδημιουργούνται και συνορίζονται, όνειρα που αποκτούν υπόσταση και γίνονται δομικό υλικό καλλιτεχνικής δημιουργίας και πρακτικής αποτελούν τα «Αρχεία Ονείρου» της ομότιτλης έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών στην Αποθήκη Β1 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 22 Ιουλίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2020, ως αποτέλεσμα του φετινού INSPIRE PROJECT.

Στην έκθεση εκτίθενται έργα της εικαστικού Μαίρης Ζυγούρη από την καλλιτεχνική παραγωγή των τελευταίων χρόνων από το 2014 μέχρι σήμερα, άμεσα συνδεδεμένα με το περιεχόμενο και τις πρακτικές του εργαστηρίου «Αρχεία Ονείρου», η οποία φέτος ήταν η προσκεκλημένη καλλιτέχνις.

Επίσης παρουσιάζονται τα έργα και των νέων καλλιτεχνών -τελειοφοίτων Σχολών Καλών Τεχνών ή αποφοίτων λίγων ετών- που συμμετείχαν στο εργαστήριο και τα εντός αυτού, Νικολέτα Αγγελίδου, Κατερίνα Αναστασίου, Μαρία Ανδρικοπούλου, Ζωή Αντύπα, Νίκος Ευσταθουλίδης, Ανό Θεοδώρογλου, Χριστίνα Καπετάνιου, Γιώργος Μιχαλόπουλος, Κατερίνα Μόσχου, Σοφία Μουτάφη, Μαργαρίτα Παναγιωτίδου, Στεφανία Πατρικίου, Γεωργία Πιλάλη, Θανάσης Σαμπαζιώτης, Κωνσταντίνος Τερζής, Αναστασία Τσαλπατούρου, Φουστί Λαμέ, Ειρήνη Φωτιάδη και Δήμητρα Χαριζάνη.

Μαίρη Ζυγούρη – Βιογραφικό

Η Μαίρη Ζυγούρη (1973, Αθήνα) ζει και εργάζεται μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Σπούδασε ζωγραφική, φωτογραφία, γλυπτική και σκηνογραφία στην ΑΣΚΤ (1994-2000). Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στις Καλές Τέχνες στο Chelsea College of Art and Design, στο Λονδίνου (2001-2003). Στο έργο της ασχολείται με θέματα σχετικά με την ατομική, πολιτική και κοινωνική κρίση ταυτότητας στον σύγχρονο κόσμο ενεργοποιώντας ποικίλα εκφραστικά μέσα και ιδιαίτερα την performance.

Οι δράσεις της, οργανωμένες και προετοιμασμένες λεπτομερώς, εκτυλίσσονται συνήθως σε δημόσιους χώρους. Το σώμα λειτουργεί ως όχημα πολιτισμικών,πολιτικών εγγραφών. Από το 2005 έχει πάρει μέρος και έχει διοργανώσει πολλά εργαστήρια δημιουργικής διαμονής (residencies), και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις.

Ενδεικτικά: «Η αλήθεια είναι πάντα μία άλλη» Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) σε διάλογο με Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNIAM),Ρώμη, (IT) (2018). “Resilient Futures”, Polyeco Contemporary Art Initiative, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη (GR) (2018). “Fine moduloThe Raft. Art is (not) Lonely”, επιμέλεια Jan Fabre και Johanna De Vos, Mu.ZEE, Oστάνδη (BE) (2017). «Περικύκλωμα \ M.K. 1979\M.Z 2017», Documenta 14, Aθήνα- Κασσελ (2017). “Fragile body – Material Body”, 3rd Venice International Performance Art Week (2016), «Το όνειρο της Αντιγόνης», Palazzo Morra, Βενετία, (IT). “Art, Struggle, and the City: ROAMING ASSEMBLY #7”, Dutch Art Institute (DAI) , Arnhem (NL) (2016). [OUT] TOPΙAS , Prague Quadrennial of Performance Design & Space, Μπένάκη Μουσείο, Aθήνα (GR) (2016). «Ο Λουτρός του Συντάγματος», Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, IKSV, Ίσταμπουλ.(TR) (2015), “Ομόνοια”, 6η Μπιενάλε Αθήνας και ISET- Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, Aθήνα (GR) (2015). “Movimento in semi-libertà”, I.C.E και Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Museo Pino Pascali, (IT) (2015). «VENUS OF THE RAGS\ IN TANSIT\ΕΛΕΥΣΙΣ, 2014», Φεστιβάλ Αισχυλείων, Ελευσίνα (Gr) (2014). “Archive Rights 1”, “OPERA APERTA- Maria Karavela», ISET- Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, Aθήνα (GR) (2014). “Παχυντικά κελιά“, ΔΡΑΣΙΣ – 2η Μπιενάλε θεσσαλονίκης , “ΒΟΗΘΕΙΑ”–1ο Φεστιβάλ Περφόρμανς Θεσσαλονίκης (GR) (2009). Το 2012 βραβεύτηκε απο την Ενωση Τεχνοκριτών (ΑICA Hellas).