Επικοινωνία Δένδια – Μάας για την τουρκική προκλητικότητα

Σε διπλωματικό μαραθώνιο η Ελλάδα μετά τις νέες τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πρωθυπουργός αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έχουν μπαράζ επαφών προκειμένου να διεθνοποιήσουν το πρόβλημα, μια τακτική που απέδωσε την προηγούμενη φορά με την Τουρκία να υποχωρεί.

Ωστόσο αυτή τη φορά οι τουρκικές διαθέσεις φαίνονται πιο άγριες, καθώς η υπογραφή συμφωνίας για την ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου εξόργισε την Τουρκία.

Με την παρέμβαση της γερμανίδας καγκελαρίου Ανγκελας Μέρκελ την προηγούμενη φορά που η Τουρκία απειλούσε με γεωτρήσεις στην περιοχή να παίζει κρίσιμο -αν όχι καθοριστικό ρόλο- η Αθήνα έχει ανοικτούς διαύλους με τη Γερμανία που άλλωστε ασκεί για το εξάμηνο αυτό την προεδρία της ΕΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γερμανό ομόλογό του, Χάικο Μάας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε η τουρκική προκλητικότητα σε Ανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρει ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

I spoke by phone to #Germany FM @HeikoMaas. Turkey’s provocative actions in the #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/GPyarlGYMD

