Ολυμπιακός: Το αφιέρωμα της Ευρωλίγκας για τα γενέθλια του Σπανούλη

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει την τιμητική του σήμερα (7/8), καθώς έγινε 38 ετών.

Έτσι, μετά τις ευχές της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα γενέθλια του αρχηγού των «ερυθρολεύκων», η Ευρωλίγκα επέλεξε να τον τιμήσει με ένα αφιέρωμα.

Συγκεκριμένα, έφτιαξε ένα βίντεο με τις δέκα καλύτερες φάσεις του στη διοργάνωση. Στην πρώτη θέση βρίσκεται, φυσικά, το τρίποντο στο ΣΕΦ απέναντι στη Φενέρ, με το οποίο έγινε και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας.

Celebrating the birthday of Vassilis Spanoulis by looking at his TOP 10 PLAYS!#EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/bhBOTmRYXV

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) August 7, 2020