Τουρκία: NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά ανοιχτά του Καστελόριζου

Η υδρογραφική και ωκεανογραφική υπηρεσία της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX με την οποία γνωστοποιείται η διεξαγωγή ασκήσεων με χρήση πραγματικών πυρών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο.

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί 10-11 Αυγούστου.

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1016/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 10 – 11 AUG 20 FROM 0500Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 111700Z AUG 20.

Εντονη αντίδραση της Τουρκίας για συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου

Έκδηλος είναι ο εκνευρισμός της Τουρκίας μετά τη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, με την οποία ουσιαστικά ακυρώνεται το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η Άγκυρα, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εξωτερικών, θεωρεί ανύπαρκτη τη συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, υποστηρίζοντας πως βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Μάλιστα, επισημαίνει πως «θα το αποδείξουμε και στο μέτωπο και στο τραπέζι».

Στο πλαίσιο αυτό, η Άγκυρα διαμηνύει πως δεν θα επιτρέψει καμία δραστηριότητα στην συγκεκριμένη περιοχή, όπου Ελλάδα και Αίγυπτος επιχειρούν να σφετεριστούν τα δικαιώματα της Λιβύης.