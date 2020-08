Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Μεγάλη φωτιά στο Ατζμάν

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Ατζμάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από υπαίθρια αγορά (σουκ), στις 18:30 το απόγευμα (τοπική ώρα). Το σημείο βρίσκεται κοντά σε νοσοκομείο καθώς και σε αγορά φρούτων κφωτιάαι λαχανικών, στη βιομηχανική ζώνη.

A massive blaze has consumed a popular market in Ajman, UAE. pic.twitter.com/3AsGzp5erA

Η υπαίθρια αγορά, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ήταν κλειστή για πολλούς μήνες στο πλαίσιο των μέτρων κατά της Covid-19.

Εργαζόμενοι από τις κοντινές αγορές περιγράφουν ότι φλόγες και μαύροι καπνοί έπνιξαν γρήγορα την περιοχή.

#Fire erupts in #Ajman, #UAE. Residents report plumes of thick, black smoke billowing out of a souq. @gulf_news pic.twitter.com/UvDmSofhXR

— Gulf News (@gulf_news) August 5, 2020