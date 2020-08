Πιτίνο για Παπαγιάννη: «Δεν τον έχω δει ποτέ σε τόσο καλή κατάσταση»

Τις διακοπές του απολαμβάνει στην Ελλάδα ο Ρικ Πιτίνο.

Στην περίοδο αυτή ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού συναντήθηκε αρχικά με τον Ιωάννη Παπαπέτρου, ενώ στη συνέχεια δείπνησε με τον Γιώργο Παπαγιάννη.

Ο σέντερ των «πρασίνων» στο διάστημα της καραντίνας έχασε κιλά με σκοπό να εμφανιστεί καλύτερος την επόμενη σεζόν κάτι που εξέπληξε τον Αμερικανό τεχνικό, ο οποίος δεν περίμενε τέτοια αλλαγή από τον πρώην βασικό του «5».

«Δεν έχω δει ποτέ τον PG σε τόσο καλή κατάσταση, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ελπίζω η Ελλάδα να μείνει ασφαλής και υγιής. Ξεχωριστή χώρα με υπέροχους ανθρώπους»

Δείτε το χαρακτηριστικό tweet:

Never seen PG look so great -another awesome person. Hoping Greece stays safe & healthy. Special country with wonderful people. pic.twitter.com/BXz3ASDS7v

— Rick Pitino (@RealPitino) August 4, 2020