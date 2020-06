NBA : Θα κυριαρχεί το «Black Lives Matter» στα γήπεδα των πλέι οφ

Το «Black Lives Matter» είναι το σύνθημα που κυριαρχεί στον πλανήτη μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Μια δολοφονία που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά σε όλο τον κόσμο.

Το NBA δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την μάχη κατά του ρατσισμού και γιαυτό όπως αναφέρουν ΜΜΕ των ΗΠΑ, τα γήπεδα στο Ορλάντο όπου και θα διεξαχθούν τα playoffs θα βαφτούν όχι μόνο στο κεντρικό παρκέ.

In Orlando arenas, NBA is planning to paint «Black Lives Matter» near the center court and inside both sidelines, per @ZachLowe_NBA, @ramonashelburne pic.twitter.com/uGAPtL2Duf

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 29, 2020