Σάλος: Ο ΠΑΟΚ εξαφάνισε την αλήθεια του Μίσιτς για Ιβάν και Ξάνθη

Ο ΠΑΟΚ διασύρεται. Το σκάνδαλο της πολυϊδιοκτησίας με την Ξάνθη έχει ήδη κάνει τον γύρο όλου του κόσμου. Το σκάνδαλο της παραμονής του στην κατηγορία από την χαριστική τροπολογία έγινε θέμα σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που λένε την αλήθεια σε κάθε τους συνέντευξη.

Που παραδέχονται ανοιχτά πια, έχοντας δει τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ότι ΠΑΟΚ και Ξάνθη έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη. Πως ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο ισχυρός άνδρας και στις δύο ομάδες.

Οι δηλώσεις του Στάρτζεον της Ξάνθης πως η ομάδα του έχει τον ίδιο ιδιοκτήτη με τον ΠΑΟΚ και εκείνες του Γιόζιπ Μίσιτς στην Κροατία πως αφαιρέθηκαν εφτά βαθμοί από τον ΠΑΟΚ λόγω κοινού προέδρου με την Ξάνθη έχουν διασύρει τις δύο ομάδες.

Βέβαια, στην Ευρώπη μάλλον δεν… ξέρουν από δημοσιογραφία. Δεν τους έχουν ενημερώσει πως στην Ελλάδα υπάρχουν Μέσα που παρουσιάζουν ειδήσεις όπως τους συμφέρει και μπορούν μέχρι και να εξαφανίσουν και δηλώσεις. Ή να τις… μεταφράσουν λάθος. Ή να τους πουν να τις μεταφράσουν λάθος. Άλλωστε τι είναι μια λεπτομέρεια μπροστά σε μια ωραία είδηση. Πάρτε για παράδειγμα τις δηλώσεις του Γιόζιπ Μίσιτς στην Κροατία.

Ο Κροάτης μίλησε σε συμπατριώτη του και… λύθηκε. Τα είπε όλα ελεύθερα. Χωρίς να μασήσει τα λόγια του. Για την ακρίβεια, είπε την αλήθεια. «Ο Ολυμπιακός που προηγείται έχει 14 βαθμούς περισσότερους από εμάς, που είναι ανέφικτο (να ανατραπεί). Αυτή τη σεζόν μας αφαίρεσαν 7 βαθμούς, επειδή ο πρόεδρός μας έχει μερίδιο στην ιδιοκτησία μιας ακόμη ομάδας της πρώτης κατηγορίας», ήταν κατά λέξη τα λεγόμενα του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Παρακάτω υπάρχει και το απόσπασμα σε φωτογραφία.

Ο ΠΑΟΚ πήγε να κρύψει δηλώσεις του ποδοσφαιριστή του

Και κάπου εκεί ο ΠΑΟΚ θέλησε να διαψεύσει τον ίδιο του τον ποδοσφαιριστή και τα έκανε… μαντάρα. Βάζοντας ξανά το ένα αυτογκόλ πίσω από το άλλο. «Ο παίκτης όταν ρωτήθηκε για την τιμωρία μας απάντησε για ποιο πράγμα μας κατηγορούν. Ουδέποτε υιοθέτησε την οποία κατηγορία και η απόδοση του κειμένου με διαφορετικό τρόπο είναι το λιγότερο πονηρή. Προκειμένου να δημιουργήσει πρόβλημα τόσο στην ομάδα συνολικά όσο και στις σχέσεις με τον παίκτη εν όψει της ολοκλήρωσης της μεταγραφής του», ήταν η τοποθέτηση του ΠΑΟΚ.

Την ίδια ώρα, βέβαια, οι άνθρωποι της ομάδας έβαλαν… γκάζια στον Κροάτη για όσα είπε στους συμπατριώτες του. Και ο ίδιος ζήτησε απ’ αυτούς να διαγράψουν όλα όσα είχε πει για την πολυϊδιοκτησία, όπως και έκαναν και να βάλουν νέο κείμενο. Διορθωμένο στα… θέλω του ΠΑΟΚ, ο οποίος βλέπει ξανά μια σκευωρία εις βάρος του. Ένα στήσιμο που μετά την Ελλάδα, έρχεται και από την Κροατία.

Πρώτα ο Αυγενάκης, μετά η στημένη επιτροπή, μετά οι δικαστές της Αθλητικής δικαιοσύνης, τώρα και οι Κροάτες δημοσιογράφοι τα γράφουν… εκ του πονηρού. Όλοι κόντρα στον ΠΑΟΚ, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου.

Δημοσιεύτηκαν νωρίτερα οι δηλώσεις του Κροάτη και δημοσιεύεται ξανά το επίμαχο απόσπασμα από όσα ανέφερε ο Μίσιτς. Όπως το έκαναν και άλλα αθλητικά ΜΜΕ της χώρας, αλλά όχι και η γνωστή… συμμορία των media.

Έτσι κι αλλιώς για εκείνους δεν υπήρξε ποτέ αυτή η δήλωση. Δεν άφησαν μια μικρή λεπτομέρεια να τους χαλάσει την ωραία ιστοριούλα τους. Η δική τους ιστορία είναι πως ο Μίσιτς έχει υπογράψει στον ΠΑΟΚ, όπως δήλωσε ο ίδιος ο παίκτης.

Τι διαβάσαμε απ’ αυτούς; «Ο πρώτος Ολυμπιακός είναι μπροστά για 14 πόντους, άρα είναι δύσκολο. Φέτος μας αφαίρεσαν επτά βαθμούς στα δικαστήρια. Όμως έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε το Κύπελλο, στα ημιτελικά ο αντίπαλος μας είναι επίσης ο Ολυμπιακός. Κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας με 3-2 και πλέον περιμένουμε την ρεβάνς».

Ουπς, κάτι πήγε στραβά… Εξαφανίστηκε το «Αυτή τη σεζόν μας αφαίρεσαν 7 βαθμούς, επειδή ο πρόεδρός μας έχει μεριδιο στην ιδιοκτησία μιας ακόμη ομάδας της πρώτης κατηγορίας» και έγινε «Φέτος μας αφαίρεσαν επτά βαθμούς στα δικαστήρια».

Ποιος να γράφει τώρα για προέδρους και άλλες τέτοιες αηδίες. Είναι δυνατόν να τα είπε αυτά το δικό μας το παιδί, ο Γιόζιπ; Οι Κροάτες φταίνε, που άλλα ακούν, άλλα καταλαβαίνουν. Το λέει ακόμα και ο επίσημος ΠΑΟΚ, πλέον, που βλέπει σκευωρία των Κροατών εναντίον του!

Πάντως αν ψάχνετε κι εσείς πως μπορεί να τους ξέφυγε η δήλωση (αν και πλέον δεν πρέπει να απορείτε, γιατί δεν πετυχαίνουν ούτε τον λήγοντα σε ειδήσεις), σας έχουμε την απάντηση. Ήταν απασχολημένοι όλοι με την υπεράσπιση του Κέβιν Μιραλάς.

Ναι, του ποδοσφαιριστή που… σάπιο τον ανέβαζαν, παλαίμαχο τον κατέβαζαν όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό, αλλά τώρα ξαφνικά τον αγάπησαν (εδώ αγάπησαν τον Μπέο, στον Μιραλάς θα κολούσαν;). Κι όταν είσαι απασχολημένος με τη μεγάλη είδηση της χρονιάς, ότι ο Ολυμπιακός δε θέλει να πάρει πίσω τον Βέλγο, πως να ασχοληθείς με παραδοχή ενός ποδοσφαιριστή πως η ομάδα στην οποία αγωνίζεται έχει ίδιο πρόεδρο με μια άλλη ομάδα, που αγωνίζεται στην ίδια κατηγορία…

Έτσι κι αλλιώς, την ίδια μέρα και σχεδόν την ίδια ώρα με τις δηλώσεις του Μίσιτς, που διασύρουν τον ΠΑΟΚ για ακόμα μια φορά, έσκασε και η είδηση πως η Superleague επιστρέφει και επίσημα και έτρεχαν να μαζέψουν πάλι τις γκέλες τους.

Και θυμήθηκα εκείνον τον άρχοντα των αποκαλύψεων που πριν από δύο μήνες έγραφε «Finito la musica στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Άργησαν λίγο αλλά το κατάλαβαν…». Αυτός είναι ικανός να ποντάρει σε ψημένο κοτόπουλο κι αυτό να ζωντανέψει…

ΓΙΟΖΙΠ ΜΙΣΙΤΣ

ΠΑΟΚ

ΣΤΑΡΤΖΕΟΝ

