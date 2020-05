Harper’s BAZAAR, το μεγαλύτερο περιοδικό μόδας στον κόσμο, την Κυριακή με «Το Βήμα»

Harper’s BAZAAR, το μεγαλύτερο περιοδικό μόδας στον κόσμο, την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ

Η ατρόμητη Λέα Σεἵντού εξηγεί πώς νιώθει ως κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

Mε αφορμή τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην πολυαναμενόμενη ταινία «No Time to Die» ως Bond girl, συζητάει με τη Sophie Emhrist για την πολιτική μη ορθότητα και το κίνημα Me too.

Rethinking fashion. Ανιχνεύοντας το μέλλον της μόδας

Τα κομμάτια-κλειδιά για εντυπωσιακά λευκά σύνολα.

Ανάλαφρα λευκά κομμάτια συνδυασμένα με χρυσά κοσμήματα συνθέτουν τα επίκαιρα looks της εποχής.

Μοτίβα εμπνευσμένα από την άγρια φύση

Ο David Yarrow και Candice Swanepoel περιπλανώνται στο σπάνιο οικοσύστημα του Εθνικού Πάρκου των Ηφαιστείων στη βόρεια Ρουάντα για να αναδείξουν μέσα από αξέχαστες εικόνες τα πιο εντυπωσιακά μοτίβα της σεζόν.

Οι γαλαζοαίματες της μόδας

Τι σημαίνει να είσαι πριγκίπισσα στη μετά-Μέγκαν εποχή.

Τέσσερις νέες γυναίκες -οι πριγκίπισσες Talita Von Fustenberg και Μαρία-Ολυμπία, η Princess Nokia και η King princess- αποδεικνύουν γιατί η ηγεμονία το 2020 είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν τίτλο.

Είναι θέμα πνευματικής και ψυχικής διάθεσης.

