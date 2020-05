Γιάννης Αντετοκούνμπο : Διαλέγοντας παπούτσια μαζί με τον γιο του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει υποχρεώσεις με τους Μπακς εδώ και αρκετές εβδομάδες και βρίσκεται συνεχώς στο σπίτι του μαζί με τη γυναίκα του και τον γιο του, Λίαμ, με τον οποίο περνάει αμέτρητες ώρες.

Οι δυο τους φαίνεται πως τα πηγαίνουν περίφημα με τον Έλληνα σούπερ σταρ να κάνει τα πάντα με το παιδί του ακόμα και την επιλογή παπουτσιού.

Συγκεκριμένα, ο Greek Freak δέχθηκε ένα ωραίο δώρο από τη Nike, την εταιρεία με την οποία έχει συμφωνία για το δικό του παπούτσια και φυσικά στο πλευρό του ήταν και ο γιος του Λίαμ.

Special delivery for @Giannis_An34 from Nike. Which colorway are you feeling the most? pic.twitter.com/juQ2mhCiKU

— B/R Kicks (@brkicks) May 6, 2020