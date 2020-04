Η Μέρκελ «χαμηλώνει τον πήχη» των προσδοκιών ενόψει της τηλεδιάσκεψης των «27»

European Union leaders summit at the European Council in Brussels, Belgium on Jun 28, 2018 / Σύνοδος Κορυφής των Ευρωαπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες στις 28 Ιουνίου, 2018.

Σε μία προσπάθεια να μετριάσει τις προσδοκίες που καλλιεργούνται από διάφορες πλευρές ενόψει της τηλεδιάσκεψης των «27» το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου, η Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται κάποια απόφαση επί του μεγέθους του συζητούμενου Ταμείου Ανάκαμψης για την αντιμετώπιση των σοβαρότατων οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού. «Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης θα μπορούσε να υποστηρίξει την αναγκαία ανάκαμψη γα τα επόμενα δύο χρόνια» δήλωσε η Καγκελάριος της Γερμανίας μιλώντας στη Μπούντεσταγκ το πρωϊ της Πέμπτης. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «οι σημερινές μας συνομιλίες δεν θα καθορίσουν τις λεπτομέρειες και την έκταση» αυτού του εργαλείου. Διευκρίνισε επίσης ότι τις επόμενες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει «πως θα επηρεαστούν οι διάφοροι οικονομικοί τομείς και ποιες δράσεις θα χρειαστεί να αναληφθούν». Η Άνγκελα Μέρκελ παραδέχθηκε επίσης ότι η Γερμανία θα πρέπει, για ένα χρονικό διάστημα, να συνεισφέρει περισσότερο στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με αναλυτικό δημοσίευμα του Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα διατεθούν για την επόμενη επταετία του ευρωπαϊκού οικονομικού κύκλου 2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι αρχικές λεπτομέρειες του σχεδίου καταδεικνύουν ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο σχήμα που επιδιώκει να γεφυρώσει τη λυσσαλέα αντίσταση των «φειδωλών» του Βορρά στη χορήγηση περισσότερων χρημάτων και κονδυλίων στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την επταετία 2021-2027 και την επιθυμία των «Νοτίων» – με ηγέτιδα όμως τη Γαλλία – να διαμορφωθεί ένα πιο ευέλικτο σχήμα χρηματοδότησης ενός Ταμείου Ανάκαμψης. Άλλωστε, το σχέδιο της Επιτροπής, που ενδέχεται να παρουσιαστεί την προσεχή εβδομάδα εφόσον δοθεί το «πράσινο φως» από τους ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη της Πέμπτης επιδιώκει περισσότερο την ανακατανομή κονδυλίων εντός του προϋπολογισμού και λιγότερο την αναζήτηση άλλων οδών χρηματοδότησης. Παράλληλα, ένα σημείο που διχάζει τα κράτη – μέλη είναι αν τα επιπλέον χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα έχουν τη μορφή δανείων – άρα θα επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος – ή θα έχουν τη μορφή επιχορηγήσεων (grants). Κλείνουν όλα τα «παραθυράκια» για την εκτός σχεδίου δόμηση