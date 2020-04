Τι άλλαξε στα σύνορα μετά το «άνοιγμα των συνόρων» από την Τουρκία

Clashes between asylum seekers and Greek riot police at the buffer zone in Kastanies, Evros, at the Greek-Turkish borders and Evros River, on Mar. 4, 2020. The turkish government decided to give free passage to the refugees and migrants in order to reach Europe through Greece. / Επεισόδια μεταξύ προσφύγων και μεταναστών με την αστυνομία στην γκρίζα ζώνη στις Καστανιές Έβρου, στη συνοριογραμμή Ελλάδας-Τουρκίας, μετά την απόφαση της Τουρκικής Κυβέρνησης να μην σταματάει τις προσφυγικές ροές απο το να περάσουν στην Ευρώπη, Ελλάδα, 4 Μαρτίου 2020.

Σε αναλυτική ενημέρωση επί των ενεργειών στις οποίες προχώρησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις από την 28 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που παρατηρήθηκαν αυξημένες μεταναστευτικές – προσφυγικές συγκεντρώσεις τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα της χώρας με την Τουρκία – με ιδιαίτερη έμφαση στη μεθόριο του Έβρου – και στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο σχέδιο για την αντιμετώπιση τους με κυριά αποστολή την αυξημένη επιτήρηση, προχώρησε το ΓΕΕΘΑ. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, άμεσα κινητοποιήθηκε, μετακινήθηκε και διατέθηκε επιπλέον προσωπικό του Στρατού Ξηράς και τμήματα Ειδικών Δυνάμεων για την αύξηση της συχνότητάς των περιπολιών και την οργάνωση επιπλέον παρατηρητηρίων. Αναπτύχθηκαν επιπλέον μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού στο Ανατολικό Αιγαίο, που σε συνδυασμό με τις ήδη ανεπτυγμένες ελαχιστοποίησαν τη δυνατότητα διέλευσης οποιουδήποτε σκάφους. Παράλληλα, ιπτάμενα μέσα και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση επιχειρήσεων εναέριας επιτήρησης, καθώς και για τη μεταφορά δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. Ενισχύθηκαν επίσης τα υφιστάμενα αποτρεπτικά εμπόδια στον Έβρο και άμεσα επιδιορθώθηκαν ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς αλλά και με την βοήθεια και την προσφορά ιδιωτών, δημιουργήθηκαν επιπλέον εμπόδια και νέες θέσεις κάλυψης κατά μήκος των χερσαίων συνόρων, για την απαγόρευση της παράνομης εισόδου στη χώρα. Τόσο η επισκευή όσο και η δημιουργία νέων εμποδίων υπήρξε διαρκής και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε συντομότατο χρονικό διάστημα και πολλές φορές υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες (πχ, υπό τη ρίψη καπνογόνων). Σε συνεργασία τέλος με την ΔΕΔΔΗΕ, τοποθετήθηκαν προβολείς στο φράχτη και στο δάσος Καστανέων για τον φωτισμό της περιοχής ως μέτρο αποτροπής και ελέγχου. Στην περιοχή έχουν αποσταλεί και έχουν χρησιμοποιηθεί με αποτελεσματικότητα εξειδικευμένα πρωτότυπα μέσα και υλικά (όχημα με ανεμιστήρα, οχήματα με μεγάφωνα, ερπυστριοφόρα πυροσβεστικά οχήματα, αυτοσχέδια εργαλεία απομάκρυνσης αντικειμένων από το φράχτη), τα οποία διευκολύνουν τα τμήματα της ΕΛ.ΑΣ. στην εκπλήρωση της αποστολής τους. Πρέπει να σημειωθεί μεταξύ άλλων, ότι το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ. – Πυροσβεστικό Σώμα) που ενεργεί στο Δάσος των Καστανέων, καθημερινά γίνεται μάρτυρας αλλά και καταγράφει την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος που συντελείται στην περιοχή καθώς και των φθορών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μέσα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι το κόστος των φθορών σε στρατιωτικά μέσα και εγκαταστάσεις ανέρχεται έως τώρα στο ποσό των 65.000 ευρώ περίπου (ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 6). Ταυτόχρονα, προσωπικό και μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων βοηθούν στη δημιουργία υποδομών για την υποστήριξη του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος. Ακόμη, το προσωπικό και τα μέσα του Πολεμικού Ναυτικού παρέχουν υποστήριξη στο Λιμενικό Σώμα ως προς την εξαγγελθείσα απαγόρευση ναυσιπλοΐας για τη δια θαλάσσης αντιμετώπιση παράνομων μεταναστευτικών ροών. Από την εξαγγελία υπενθυμίζεται ότι εξαιρείται πάσης φύσεως νόμιμη εμπορική δραστηριότητα καθώς και οι μονάδες της FRONTEX. Τέλος, στο πλαίσιο της συνεχούς παρουσίας του προσωπικού στα σύνορα και σε συνδυασμό με τη επιχειρησιακή εκπαίδευση, διεξάγονται εκπαιδευτικές βολές ημέρα και νύκτα στην παρέμβριο περιοχή και στα νησιά (ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8).