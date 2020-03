Κορωνοϊός: Ψύχραιμος ο Μαλντίνι για την υγεία του ίδιου και του γιου του

Ο Πάολο Μαλντίνι εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον κόσμο για την υποστήριξή του όταν έγινε γνωστό πως προσβλήθηκε από κορωνοϊό και έστειλε μήνυμα πως τόσο εκείνος όσο και ο γιος του Ντανιέλ θα είναι εντελώς καλά σε μία εβδομάδα.

Το βράδυ της Δευτέρας, η σημαία των ροσονέρι θέλησε να ανεβάσει video-μήνυμα μέσω των λογαριασμών του στα social media όπου ουσιαστικά καθησύχασε τον κόσμο για την υγεία του.

«Είμαι καλά, εγώ και ο γιος μου Ντανιέλ θα καταφέρουμε να θεραπευτούμε εντός μίας εβδομάδας. Σας ευχαριστώ όλους για τη στοργή που μας δείξατε.

Ευχαριστώ τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, τους αστυνομικούς που αντιμετωπίζουν μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης με θάρρος και προσωπικότητα. Μας κάνετε υπερήφανους που είμαστε Ιταλοί, ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά του.

Όσον αφορά στην κατάσταση του γιου του Ντανιέλ, μίλησε μαζί του ο Σάμου Καστιγέχο που δήλωσε τα εξής: «Τον άκουσα πριν λίγες ώρες, μου είπε πως δεν έχει συμπτώματα, συνεπώς ελπίζουμε πως όλα θα πάνε καλά».

🗣 Paolo Maldini thanks everyone for their support…

💬 «With this video I wanted to thank all those people who sent their love through social media. We are fine, we should be able to eradicate this virus within a week.»

