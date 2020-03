Τοροσίδης για γενέθλια Ολυμπιακού: «Στιγμές της δόξας σου, χαρές δικές μας»

View this post on Instagram

Στιγμές της δόξας σου, χαρές δικές μας! 95 χρόνια δύναμης, πάθους, υπερηφάνειας, τίτλων και διακρίσεων. 95 χρόνια ΘΡΥΛΟΣ και συνεχίζουμε δυνατά! / Your moments of glory, are our moments of happiness! 95 years of strength, passion, pride, titles and excellence. 95 years of being a LEGEND and we continue strong! 🔴⚪🦁 #Olympiacos #Olympiacos95 #95LegendaryYears #happybirthday