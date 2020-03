«Βυθίζεται» η Wall Street

Σε ολιγόλεπτη αναστολή των διαπραγματεύσεων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης προχώρησαν οι αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές, εν μέσω των εκτεταμένων απωλειών στους αμερικανικούς δείκτες.

Με το άνοιγμα ο Dow Jones έχασε 1.800 μονάδες (-7,30)%, ενώ ο δείκτης βαρόμετρο S&P 500 κατακρημνίστηκε στο -7%.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq, από την πλευρά του, υποχώρησε κατά 6,85% στις 7.987 μονάδες.

Ως αποτέλεσμα, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν την αναστολή των διαπραγματεύσεων των μετοχών για 15 λεπτά.

Η εξέλιξη αυτή, επέρχεται εν μέσω των διευρυμένων αναταράξεων στις διεθνείς αγορές, ως απόρροια τόσο του νέου κορωνοϊού όσο και της «βουτιάς» στην τιμή του πετρελαίου.

