Διεθνές ενδιαφέρον για τον Ελληνα «Frankenstein»

Ευχάριστα νέα για τον «Frankenstein», την τελευταία και ιδιαίτερα φιλόδοξη ταινία του αβάν γκαρντ σκηνοθέτη Κώστα Ζάπα («Η ανταρσία της Κόκκινης Μαρίας»).

Σύμφωνα με τον παραγωγό της ταινίας Γρηγόρη Αθανασίου, η αμερικανική κινηματογραφική εταιρία House of Film αγόρασε τα δικαιώματα και έχει αναλάβει την παγκόσμια διανομή της.

Η House of Film έχει έδρα το Λος Άντζελες και αντιπροσωπείες σε διάφορες μεγαλουπόλεις του κόσμου όπως το Λονδίνο, η Ρώμη, το Μπουένος Αϊρες και η Νέα Υόρκη. Διαχειρίζεται περισσότερες από εκατό ταινίες, αρκετές από τις οποίες έχουν συμμετάσχει και βραβευτεί σε μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ.

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον στην είδηση όμως, είναι η αντίδραση της εν λόγω εταιρίας απέναντι στην ταινία: «Το καλύτερο θρίλερ που έχω δει τα τελευταία 10 χρόνια» ανέφερε η ιδρύτρια και διευθύντρια της House of Film Αβα Μπ η οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ αποκάλεσε τον τον «Φρανκενστάιν» «αριστούργημα».

Η Αβα Μπ έκανε μνεία για «την τελειότητα στον έλεγχο του τόνου και της διάθεσης», τον «υπνωτικό τρόπο με τον οποίο ο Ζάππας μας οδηγεί στο παζλ της ιστορίας» αλλά και στην «αυστηρή οπτική ομορφιά της ταινίας».

Οι επιθετικοί διάλογοι, οι γκροτέσκ χαρακτήρες, η «βρώμικη» ατμόσφαιρα των ψηφιακών καρέ, o απαγορευμένος ερωτισμός, η αυταρχική βία και η κατάλυση των ηθικών νόμων μέσα στους κόλπους του κλειστοφοβικού ενδοοικογενειακού περιβάλλοντος κυριαρχούν στις ταινίες του Κ. Ζάππα. Στην τριλογία «Uncut Family» (2004), «The Last Porn Movie» (2006) και «Μικρές ελευθερίες» (2008) ο σκηνοθέτης, χωρίς περιστροφές, αποδόμησε την ελληνική πυρηνική οικογένεια ως παθογενή βάση της γενικευμένης κοινωνικής κρίσης.

Σύμφωνα με την παραγωγή της ταινίας «Frankenstein» (που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο) η ταινία είναι ένα δραματικό θρίλερ, μέσω του οποίου ο Ζάπας επανεισαγάγει τους διάσημους χαρακτήρες του γοτθικού, ρομαντικού μπεστ σέλερ της Μαίρη Σέλεϊ για μια νέα γενιά θεατών (το σενάριο είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα της Σέλεϊ αλλά και στο μυθιστόρημα του Κώστα Ζάπα «Frankenstein REC»).

Η ταινία είναι γυρισμένη σαν graphic novel, έχει στοιχεία γοτθικά, animation (τα υπογράφει ο Παναγιώτης Ράππας) και έφηβους πρωταγωνιστές (Έλλη Τσιτσιπά, Αντώνης Γκορίτσας). Παίζουν επίσης οι Δήμητρα Χατούπη, Βασίλης Μπισμπίκης, Δημήτρης Γεωργαλάς, Νικολίτσα Ντρίζη κ.α. Γκεστ σταρ είναι ο ελληνικής καταγωγής αμερικανός ηθοποιός Λούις Μάντιλορ.

«Ο «Φρανκενστάιν» είναι ένα μυθιστόρημα που είχε κάνει τεράστια εντύπωση, διότι έχει πάρα πολλές αναζητήσεις, υπαρξιακές, φιλοσοφικές, κοινωνικές, ακόμη και πολιτικές» είχε δηλώσει ο Κ. Ζάππας στο ΒΗΜΑ, χρόνια πριν γυρίσει την ταινία. «Θα ήθελα να δω μια σύγχρονη ματιά στον μύθο, στη σύγχρονη εποχή».

Ας σημειωθεί τέλος ότι αντιπρόεδρος και διευθυντής πωλήσεων της εταιρίας House of Film είναι ο Στίβεν Ντε Μίλ, που ως αντιπρόεδρος της First Look Media συγχώνευσε την Capital Entertainment και την Ventura Distribution δημιουργώντας διεθνείς επιτυχίες όπως «American Idol» και «Baywatch». Από το 2007 υπήρξε αντιπρόεδρος της Image Entertainment και υπεύθυνος για διεθνείς επιτυχίες όπως «The Way Back» του Πίτερ Γουίρ, The Resident (Hillary Swank), «Management» (Jennifer Aniston), και το κύκνειο άσμα του Σίντεϊ Λουμέτ «Πριν ο διάβολος καταλάβει ότι πέθανες».

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, ο «Frankenstein» θα παιχθεί στην Αγοράτου Φεστιβάλ Κανών τον Μάιο και αναμένεται να διανεμηθεί στις ελληνικές αίθουσες τον προσεχή Οκτώβριο.