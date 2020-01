Συγκίνηση: Ομάδα του NBA εμφανίστηκε με το «8» και το «24» προς τιμήν του Κόμπι

Το ΝΒΑ και όλος ο μπασκετικός κόσμος και όχι μόνο, προσπαθεί να χωνέψει την τεράστια απώλεια του Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου του, στο οποίο επέβαιναν η κόρη του Τζιάνα και επτά ακόμη άτομα.

Στο παιχνίδι των Πίστονς με τους Καβαλίερς υπήρξαν συγκλονιστικές στιγμές πριν το ματς με το γήπεδο να σιωπεί για 24 δευτερόλεπτα.

Οι παίκτες των Ντιτρόιτ Πίστονς φόρεσαν φανέλες με το «8» και το «24» του Κόμπι Μπράιαντ, που έφερε και το όνομά του στο πίσω τους μέρος.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως ξέσπασε σε κλάματα ο Λάρι Νανς για τον άλλο συμπαίκτη του και έφυγε για τα αποδυτήρια.

The Pistons all wore Motor City jerseys that had No. 8 or No. 24 on the front with “Bryant” on the back. pic.twitter.com/9jDckhCy3Y

Larry Nance Jr. went back to the locker room to regain his composure after the Cavaliers and Pistons took 8 and 24-second violations to start the game.

He was Kobe’s teammate in 2015-16. pic.twitter.com/bL9M5x8cmg

