Ενα ελληνικό success story στο αμερικανικό χρηματιστήριο

Μια ενδιαφέρουσα ιδέα που έγινε εταιρεία κι εξελίχθηκε σε… ελληνικό success story και πλέον κατακτά την αμερικανική αγορά, είναι και αυτή της Thenablers Inc.,

Ουσιαστικά ξεκίνησε το 2017 όταν πέντε συνεργάτες από την Ελλάδα έφτιαξαν μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών διεθνούς ανάπτυξης.

Έτσι, ξεκίνησαν τη διαδικασία εγγραφής της Thenablers, στην αμερικανική αγορά, βρήκαν επενδυτές από 8 χώρες, και μόλις πριν από δυο μήνες η μετοχή άρχισε να διαπραγματεύεται στο OTC Markets της Νέας Υόρκης. Αυτό αναδεικνύει την εταιρεία σε μια από τις ελάχιστες ελληνικών συμφερόντων που κατάφεραν να εισαχθούν στο αμερικανικό χρηματιστήριο τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα και μετά τη συμφωνία της με την Elvictor Group Ltd. το νέο σχήμα ευελπιστεί όχι μόνο να διατηρήσει ηγετική θέση στη διαχείριση πληρωμάτων αλλά και να διευρύνει το προβάδισμά του σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό.

Η Thenablers ουσιαστικά εισέρχεται στον χώρο των υπηρεσιών Ναυτιλίας και συγκεκριμένα στη Διαχείριση Πληρωμάτων Πλοίων.

Η εταιρεία αρχικά είχε ανακοινώσει από τον Οκτώβριο του 2019, ότι πραγματοποίησε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τους ιδιοκτήτες της ELVICTOR GROUP OF COMPANIES, ενός ομίλου με πολυετή εμπειρία στον χώρο της παροχής υπηρεσιών Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κύριοι μέτοχοι της ELVICTOR GROUP OF COMPANIES απέκτησαν τον έλεγχο της THENABLERS Inc. με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου παροχής υπηρεσιών σε συνδυασμό με τη γεωγραφική του επέκταση. Το νέο σχήμα, στο οποίο μετέχουν και τα ιδρυτικά στελέχη της THENABLERS Inc., θα ονομάζεται ELVICTOR GROUP Inc., μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία μετονομασίας, όπως ορίζει η επιτροπή κεφαλαιαγοράς των H.Π.Α.

“Είμαστε υπερήφανοι που ανοίγουμε νέους δρόμους με την ομάδα της THENABLERS Inc., και ευελπιστούμε να επιτύχουμε σε αυτό το νέο εγχείρημα, ως η πρώτη ιστορικά και διεθνώς Ναυτιλιακή Εταιρεία Διαχείρισης Πληρωμάτων, που εισάγεται στην αμερικανική κεφαλαιαγορά», δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνος Γαλανάκης, που ανέλαβε CEO στην ELVICTOR GROUP Inc.

«Η ELVICTOR GROUP OF COMPANIES έχει εμπειρία πλέον των 40 ετών στον χώρο των υπηρεσιών Ναυτιλίας, κατέχει ηγετική θέση στην διεθνή αγορά και το όνομά της είναι ευρέως γνωστό στους ναυτιλιακούς κύκλους. Άρα, αποτελεί για εμάς μία εξαιρετική ευκαιρία και εγγύηση για την ανάπτυξη της εταιρείας μας», επεσήμανε ο κ. Πάνος Λαζαρέτος, ιδρυτής και Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης της ELVICTOR GROUP Inc.